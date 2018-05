Wesentlich stärker als die Erinnerung an dieses verschollene Kleinod

Während viele Power-Metal-Combos in den späten 90ern direkt mit ihrem Debüt durch die Decke gegangen sind, hat es bei den Jungs von EVERGREY etwas länger gedauert, bis man sich endgültig auf breiter Ebene durchsetzen konnte. Das ungeschriebene Gesetz vom entscheidenden dritten Album sollte auch bei Tom S. Englund und seinen Mannen greifen, obschon im Nachhinein betrachtet gar keine Meilenstiefel benötigt wurden, um irgendwann von "The Dark Discovery" zum grandiosen Meilenstein "In Search For Truth" zu gelangen.



Zwei Dekaden sind inzwischen vergangen, in denen die Schweden auch manches Tal bekämpfen mussten. Gerade in den ersten Jahren musste der Sänger sein Gefolge ständig austauschen, hat sich in dieser Zeit auch zum Häuptling entwickelt, der irgendwann auch den kreativen Prozess lenken sollte. Einem Album wie "The Dark Discovery" merkt man die internen Unregelmäßigkeiten aber dennoch nicht an, und wenn man sich den Re-Release nun zum 20-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung noch einmal zu Gemüte führt, muss man doch überrascht feststellen, wie viele potenzielle Klassiker die Band schon damals in der Hinterhand hatte. Mir persönlich war zumindest nicht bewusst, dass die Scheibe neben den bekannteren Highlights 'Blackened Dawn', 'For Every Tear That Falls' und 'As Light Is Our Darkness' mit Nummern wie 'Shadowed' und 'To Hope Is To Fear' weitere Hochkaräter beherbergt - vielleicht auch weil EVERGREY in der Folge so viele Hits produzieren sollte, dass man den Erstling gar nicht mehr aus dem Regal hervorkramen wollte.



Die erneute Auseinandersetzung mit diesem verborgenen Meisterwerk bringt nun aber die Erinnerung wieder zurück; die Erinnerung an eine Zeit, als die progressive Note im EVERGREY-Sound noch stärker ausgeprägt war, die Gitarren dem Bombast killten und die Songs noch wesentlich heavier waren. Gegen die meisten neuen Platten kann "The Dark Discovery" vielleicht nicht bestehen; aber ein schlechtes Album ist dieses Debüt beileibe nicht. Schade dass die Band keine der alten Nummern mehr live bringt; jetzt gerade wäre das noch mal eine feine Sache - genauso wie der Re-Release, der zwar nur einen Demo-Song als Bonus mitbringt, aber letztlich noch einmal vergegenwärtigt, was für eine tolle Band EVERGREY ist und schon immer war!



Anspieltipps: Shadowed, For Every Tear That Falls, Closed Eyes