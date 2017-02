Etwas mehr Struktur im Krachgarten!

Man kann die neue Scheibe von EVERY TIME I DIE aus zwei Blickwinkeln betrachten: Einerseits darf man den Jungs attestieren, auf "Low Teens" eine ganze Spur kontrollierter vorzugehen, dafür aber den Charme der einstigen Noise-Eruptionen ein Stückweit über Bord geworfen zu haben. Oder man betrachtet den neuen Silberling einfach nur als den nächsten Schritt einer Truppe, die sich in ihrer bisherigen Laufbahn noch von niemandem etwas vorschreiben lassen hat. Kombiniert man beide Perspektiven, kann man in ein Album abtauchen, das sich neuen Horizonten öffnet und neben den brachialen Hardcore- und Punk-Attacken gerne auch mal eine Alternative-Melodie bereithält und überhaupt etwas mehr Struktur in die Kompositionen bringt. Von den wüsten Abfahrten früherer Tage bleibt zwar immer noch reichlich übrig, aber die unkontrollierte Verwertung des Energieüberschusses wird diesmal nicht bloß in grantigen Offensiven ausgetragen - und das gefällt äußerst gut.



Ist die 'neue' Version von EVERY TIME I DIE deshalb schlechter als die vorangegangene? Tja, weder noch! Die Band hat sich einfach nur weiterentwickelt, ihr Spektrum erweitert, die Mischung aus kraftvollen Hardcore-Angriffen und Crossover-Grooves am Ende verfeinert. Es gab Zeiten, da hätte man vom Erwachsenwerden einer Band gesprochen, doch dies mag im Zusammenhang mit EVERY TIME I DIE nicht so recht passen. Vielmehr ist es ein anderes Level bei gleichmäßig energetischen Vorstößen, Gerumpel mit Plan - und schlichtweg die nächste Faust aufs Auge, die das Team aus Buffalo verteilt! "Low Teens" zeigt, dass auch im Noise/Hardcore-Bereich noch viel Spielraum besteht. Und diesen nutzt die Band genauso effektiv, wie man es von ihr gewohnt ist!



Anspieltipps: Glitches, C++ (Love Will Get You Killed), 1977