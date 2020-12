US-Sounds von der walisischen Südküste

Diese vier "Helden" haben sich vor etwas mehr als fünf Jahren im walisischen Newport zusammengetan, um gemeinsam nach Herzenslust zu rocken. Das führte wie so oft dazu, dass es den Burschen bald nicht mehr ausreichte, lediglich Fremdkompositionen bei Konzerten vorzutragen. Offenbar mit Erfolg, denn schon ihre erste EP "The Other Side Of Nowhere" wurde von Fans und Presse gleichermaßen gutgeheißen. Zwar ist bekannt, dass uns die britischen Vertreter der schreibenden Zunft immer wieder mal Bands schmackhaft zu machen versuchen, deren musikalische Ergüsse als bestenfalls durchschnittlich zu bezeichnen sind, doch ab und an darf man den Kollegen durchaus auch Glauben schenken.

Eines dieser Ausnahmeexemplare nennt sich definitiv EVERYDAY HEROES, das mit "A Tale of Sin & Sorrow" vor kurzem sein Longplayer-Debüt aufgelegt hat. Dieses wurde zwar auch im UK aufgenommen und produziert, klingt aber durch und durch amerikanisch. Die Waliser scheinen nämlich ein ausgemachtes Faible für US-Sounds zu haben und lassen als Inspirationsquellen unter anderem angesagte Formationen wie ALTER BRIDGE, BLACK STONE CHERRY oder BLACKBERRY SMOKE erkennen.

Aber nicht nur auch die zeitgenössische US-Rock-Schule hat es den Insulanern angetan, schließlich merkt man einigen Songs auch einen hingebungsvoll intonierten, erdigen Blues/Rock-Unterbau an. Ein Hang zum Classic Rock ist der Formation generell anzumerken, unter anderem im Monster-Ohrwurm 'Find My Way', das nicht nur durch seine 'La Grange'-Zitate den Esprit der frühen ZZ TOP abbekommen hat.

Aber auch das flotte, Groove-betonte 'Standing Stones', das die Sümpfe Louisianas musikalisich evozierende 'The Witch's King', das zudem auch die heftigste Nummer der Scheibe darstellt und die feine Ballade 'The Crow' (wäre die Nummer von NICKELBACK, würde längst die ganze Welt mitsingen) erweisen sich als auf Anhieb zündend und sorgen aus dem Stand heraus für beste Stimmung beim Zuhörer. Zwar sind leider nicht alle der Tracks dermaßen mitreißend ausgefallen, dennoch ist EVERYDAY HEROES zuzutrauen, mit diesem Dreher einen ähnlichen Erfolgslauf hinzulegen wie es der Kollegenschaft von MASSIVE WAGONS gelungen ist.