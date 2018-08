Kleine Anlaufprobleme, aber weitestgehend starke Songs

Zwei Südamerikaner, die in Berlin ihr Glück versuchen und dabei bislang auch einige Erfolge feiern konnten: Das ist EVIL SPIRIT, eine ambitionierte Doom-Combo, die nicht zwingend die typischen Einflüsse verwurstet, sondern auch über so manchen Tellerrand schaut und sich am liebsten in den sphärischen Windungen des Horror-Business' verirrt. Mit "The Imageless Mirror" hat die Band kürzlich eine weitere EP veröffentlicht und somit auch eine dreijährige Durststrecke beendet, in der sich EVIL SPIRIT (zu Recht) auf den Lorbeeren ausruhen konnte, die das Debüt "Cauldron Messiah" abgeworfen hat. Doch die beiden Musiker sollten nun endlich liefern, wollen sie weiterhin in ihrer Erfolgsspur bleiben - und das haben sie auf ihrem aktuellen Release größtenteils auch.

Allerdings rollt der 5-Tracker etwas schwerer an, als man dies eigentlich erwartet hätte. Das Riffing und auch die durchweg finstere Atmosphäre sind zwar ein qualitatives Äquivalent zum Erstling, doch wenn es ums Songwriting im Allgemeinen geht, muss man "The Imageless Mirror" zumindest in 'The Word Of Flesh' und 'Absinth' ein paar kleine Anlaufschwierigkeiten zuschreiben, die schließlich in einem nicht ganz so runden Spannungsbogen resultieren.'The Path' entpuppt sich indes als erstes Highlight, abgelöst von einem beeindruckenden Cover des DEATH SS-Klassikers 'Horrible Eyes' und einem überragenden, rein akkustischen 'The Golden Fleece', dem vielleicht besten Song in der bisherigen Bandgeschichte.

"The Imageless Mirror" ist nicht ganz so berauschend wie sein direkter Vorgänger, bietet aber dennoch einige nennenswerte Höhepunkte und ist hoffentlich auch der rasche Übergang zur nächsten Full-Length, an der die Band ebenso arbeitet wie an einer Tour durch hiesige Landstriche. Augen auf also - und Lauschlappen frei für die oben genannten Anspieltipps!