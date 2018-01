Moderner Black Metal in Vollendung - das beste Album im laufenden Jahrzehnt!

Black Metal und Gänsehaut - das kennt man von vielen alten Klassikern. "Anthems To The Welkin At Dusk" und "Nemesis Divina" lösen dieses Gefühl auch mehr als 20 Jahre später noch aus, und auch bei "De Mysteriis Dom. Sathanas" gibt es Momente, in denen man auch mehr als zwei Dekaden später immer noch zurückschreckt, weil diese pure Boshaftigkeit einem ins Gesicht zu springen scheint.



Und was ist mit der Szene von heute? Nach wie vor wird starker Black Metal produziert, es gibt viele Vertreter der puristischen Zunft, die einen richtig guten Job machen, und obschon ein echtes Überangebot besteht und man gerne auch von einem Revival sprechen darf, besteht nicht der Wunsch, die Szene müsse sich gesund schrumpfen. Denn auf ein schwaches Album kommen zumeist drei ordentliche. Und trotzdem gibt es noch den feinen Unterschied mit der Gänsehaut, die man auch auf den überzeugenden Veröffentlichungen der letzten Monate nur selten spüren konnte. Und wenn überhaupt, geschah dies meist nur für einen kurzen Augenblick oder im Rahmen eines hervorstechenden Songs. Und auch dieses Gefühl war irgendwie berauschend, auch wenn es nicht lange anhielt. Aber es war zumindest da.



Nun schreiben wir das Jahr 2018, und wie so oft erwartet man auch in der neuen Saison echte Highlights und mitreißende Scheiben. Man hofft auf gute Live-Performances, eine starke Festivalsaison und auch auf die Rückkehr einiger verschwundeneer Helden. Und man darf darauf hoffen, dass die EVIL WARRIORS die Bühnen in Wacken und Co. in Schutt und Asche legen werden, sollten sie die Gelegenheit dazu bekommen. EVIL WARRIORS? Ja, richtig gelesen: Die Truppe mit dem etwas einfallslosen Namen zelebriert nämlich genau jenen Stoff, den man auf den oben aufgeführten Platten als exquisites Erlebnis abgespeichert hat, der aber nicht bloß den nordischen Black-Metal-Gottheiten beim Patentamt vorbehalten bleib. Das Trio aus Leipzig hat einen gewaltigen Silberling aus der Taufe gehoben, dessen frostige Atmosphäre mich auch nach mehreren Durchläufen noch das Schaudern lehrt.



"Fall From Reality" ist der "Enthroned Darkness Triumphant" des Jahres 2018, es ist das Äquivalent zu den ersten SATYRICON-Releases und gleichzeitig der Garant für ultimative Beklemmung im Stile aller EMPEROR-Alben - und es ist, mit Verlaub, das vielleicht beste Black-Metal-Album, das in diesem Jahrzehnt produziert worden ist. Und das ist nicht zu diskutieren!



Wenn die Ostdeutschen das Tempo anziehen und gleichzeitig ihre dissonante Klangwand errichten, könnte selbst BEHEMOTH nicht mehr viel entgegensetzen. So viel zeitgemäß ausgearbeitete Radikalität scheint absolut einzigartig. Und dann diese Konsequenz, mit der die EVIL WARRIORS vorgehen; wo andere Bands irgendwann einknicken und sich doch dem melodischen Unterbau widmen, gehen die Leipziger den umgekehrten Weg, gestalten ihre Songs noch bösartiger und reflektieren die wahre Essenz des Black Metals in jeder Sekunde der acht neuen Songs.



Euronymus wäre stolz, würde er heute mitbekommen, dass sein Einfluss auch nach einem Vierteljahrhundert voll und ganz greifbar bleibt. "Fall From Reality" hat nämlich aus allen entscheidenden Phasen dieses Genres das Beste gefiltert und sich als definitives Meisterwerk der schwarzen Tonkunst entwickelt. Ja, da ist sie wieder, die eingangs beschworene Gänsehaut - und sie ist genauso intensiv wie damals, als die Rädelsführer aus dem hohen Norden ihre ersten Statements abgaben. Black Metal kann kaum packender sein als in diesen 46 Minuten!