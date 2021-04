Thrash-Metal-Zuckerschlecken

Ol(d) McDonald hat 'ne Farm und Ol Drake ist wieder zurück bei EVILE. Nachdem der Bandkopf seine Jungs 2013 verlassen hatte, die Band in den letzten Jahren allerdings nichts von sich hören ließ, kehrte Drake im Sommer 2018 wieder zurück, um nun mit Stolz auf "Hell Unleashed" und das bis dato beste EVILE-Album zu blicken.

Bereits zum fünften Mal knüppeln sich die UK-Thrasher in bester "Ride The Lightning"-, "Breaking The Silence"- und "Bonded By Blood"-Manier durch ihr Set. Soll heißen, dass nicht nur unheimlich viel Power, Riffgewalt und Schnelligkeit den Takt angeben, sondern Songs wie das Anfangsgewitter 'Paralysed' mit unheimlich viel Vehemenz und einer gesunden "Jetzt erst Recht!"-Portion die Trommelfelle verwüsten. Vor allem 'Incarcerated', das zwar recht ruhig beginnt, aber allmählich an höllischer Fahrt aufnimmt, sei hierfür exemplarisch genannt.

Straight, rasant und im direkten Vergleich zum schon superben "Skull"-Vorgänger noch wesentlich aggressiver, "Hell Unleashed" macht seinem Namen aller Ehre. Das heißt jedoch nicht, dass hierbei der Abwechslungsreichtum auf der Strecke bleibt. Denn trotz aller Raserei kommen auch enorm fette Riffs wie in 'War Of Attrition' oder fette Wucht der Marke 'Gore' bestens zum düsteren Vorschein. Hierfür haben sich die Briten niemand Geringeres (erneut) ins Boot geholt als Schauspieler und Comedian Brian Posehn, bei EVILE ein eh schon gern gesehener Gast mit exzellentem Musikgeschmack.

Ihr seht schon, das fünfte EVILE-Bollwerk hat enorm viel zu bieten, denn auch Film-Freaks kommen mit 'The Thing (1982)' auf ihre Kosten und dass selbst astreiner Todesblei im Thrash-Metal-Gewand bei EVILE eine gute Figur macht, beweist uns die mal zähflüssige, mal rasende MORTICIAN-Nummer 'Zombie Apocalypse'. Wie passend zur eh schon wuchtigen Ausrichtung der Platte.

Richtig, dieses feine Stück Thrash bockt auf Teufel komm' raus und durch die Bank weg. Für ihre Zukunft haben die Burschen die eigene Messlatte sehr hoch angesetzt, doch für den Augenblick weiß "Hell Unleashed" nicht nur dem Titel nach das heimische Wohnzimmer in ein Höllenfeuer aus Riffs, Grooves, fetten Riffs und einer extremen Galligkeit zu verwandeln. Herrlich!