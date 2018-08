Da wäre mehr drin gewesen

Nun, die Schnellsten sind die drei Burschen von EVILNESS bisweilen nicht. So haben es Ludovic Chiffot und seine Mannen in über 13 Jahren Bandgeschichte lediglich auf ein Demo und eine EP aus dem Jahre 2013 gebracht. Viel Material ist das also nicht, doch nun versucht sich das full-length-Debüt "New Perspectives, No Evolution" zu behaupten.



Zu hören gibt es etwas steifen Thrash'n'Death, den es leider an vielen Straßenecken druckvoller zu besichtigen gibt. Die Jungs mögen mir das verzeihen und in Sachen Einstellung her kann man ihnen überhaupt keine Vorwürfe machen: Die Energie ist vorhanden, der Schweiß tropft literweise von den Dächern, es wird fleißig gekeift und auch die Abwechslung wird dank Tempowechsel und ruhigeren Sequenzen nicht außer Acht gelassen.



Doch ich weiß an dieser Stelle leider nicht, was EVILNESS einzigartig macht und aus der unübersichtlichen Masse an Veröffentlichungen herausstechen lässt. Bis auf das wütende Monster 'Basically Defleshed', 'AMOK' mit dem ehemaligen VOIVOD-Musiker Eric Forrest und 'Missing One Piece' gibt es nur wenige Glanzpunkte auf einem recht unscheinbaren Output aus dem Death-meets-Thrash-Metal-Sektor.



Das ist recht schade, denn stellenweise melodische Elemente wie bei 'GINX' lassen zumindest kurz aufhorchen. So rechtfertigt "New Perspectives, No Evolution" leider nicht die endlos lange Wartezeit, die die Fans der Franzosen auf sich nehmen mussten, um neues Material von ihren Lokalhelden in den Händen zu halten.