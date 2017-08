Evoke Thy Mushrooms...

Die Lichter leuchten in grellen Rottönen, Nebelschwaden verräuchern die Szenerie, ein paar unheilvolle Gestalten konsumieren verbotene Substanzen, und aus dem hintersten Winkel des Raumes ertönen die Klänge eines uralten Science-Fiction-Schinkens. So in etwa stellt man sich den Platz vor, an dem die Herren von EVOKE THY LORDS ihren neuen Silberling eingespielt haben.

Ob die Schützlinge aus dem großen Reich Putins jedoch tatsächlich all diese Bedingungen haben vorfinden können, wird vorerst nicht ersichtlich. Doch es gibt an anderer Stelle viel wichtigere belegbare Fakten, und das sind die fünf Stücke des neuen Albums, mit dem die Russen dieser Tage mal wieder um die Ecke kommen. Und einmal mehr hat man sich äußerst schwer damit getan, einen endgültigen Konsens zu finden, denn auch die neuen Stücke sind inhaltlich recht zerfahren, manchmal sogar regelrecht aufgewühlt, nichtsdestotrotz (oder gerade deshalb) jedoch ziemlich spannend und gerade dann sehr intensiv, wenn die psychedelische Schlagseite des Materials deutlich Überhand nimmt und EVOKY THY LORDS mit einigen bizarren Flötenklängen für merkwürdige Kontraste sorgt.

Gerade in den letzten beiden Tracks von "Lifestories" wagt sich die Truppe an einige risikoreiche Experimente, die damit beginnen, dass die Arrangements unkontrolliert durchgeschüttelt, schließlich aber in hypnotische Heavy-Rock-Tracks umgewandelt werden und mit all ihren wendungsreichen Eigenarten zu überzeugen wissen. 'Stuff It' ist schon eine Hausnummer, das elfminütige 'Heavy Weather' hingegen ein echter Gewaltakt zwischen derber Stoner-Kante und extravagantem, psychedelischem Doom. Doch bevor man überhaupt an diese beiden Stücke gerät, hat EVOKE THY LORDS mit 'Still Old' und 'Life Is A Trick' weitere Highlights gestreut, die nicht minder fahrig erscheinen, auf lange Sicht jedoch ihre außergewöhnlich strahlende Intensität entfachen und ein grundsätzlich komisches, zu guter Letzt aber extrem spannendes Album bereichern.

Wusste man bislang nicht, wohin man diese Russen stecken soll, ist mittlerweile zumindest eines klar: EVOKE THY LORDS steckt nach wie vor voller Überraschungen und hat keinen Bock auf einen absoluten Konsens. Gut so, denn dieser Mut in Verbindung mit dem starken neuen Material gehört belohnt!

Anspieltipps: Heavy Weather, Stuff It