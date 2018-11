Die Herbstkollektion für Totengräber

Ich muss gestehen, dass mich Funeral Doom bislang nicht ganz so sehr gepackt hat wie man es meinen Vorlieben nach vermuten würde. Bands wie AHAB bilden da die Ausnahme, aber insgesamt ist mir der zu Ohren gekommene Output dieses Genres schlicht und ergreifend zu eintönig. Dass mir dadurch auch interessante Bands bislang noch nicht über den Weg gelaufen sind, ist die Kehrseite des natürlichen Filters in meinem Kopf.



Umso schöner, wenn der Powermetal.de-Soundcheck mit Perlen wie EVOKEN bereichert wird. Die Amis haben sich nach einem Song der finnischen Ur-Funeralisten THERGOTHON benannt. Die Finnen um Niko Skorpio und Jori Sjöroos, die nach ihrem Split mit THIS EMPTY FLOW mit hervorragendem Avantgarde Rock bezauberten.



Meinen persönlichen Todesdoom schloss ich mit den Debüts von PARADISE LOST, MY DYING BRIDE, ANATHEMA und THE GATHERING ins Herz. Alben, die sicherlich auch viele der neuzeitlichen Funeral-Doom-Bands beeinflusst haben. Vor allem Reminiszenzen an MY DYING BRIDE lassen sich auf "Hypnagogia", dem sechsten Studiowerk von EVOKEN mehr als gelegentlich festmachen. Allerdings weniger "As The Flower Withers", sondern mehr "Turn Loose The Swans", der zweiten Scheibe der Briten um Ausnahmesänger Aaron Stainthorpe.



In 'Schadenfreude' ist Sänger John Paradiso dem britischen Bruder im Geiste sehr Nahe. Gesprochene Passagen, tiefe Growls - allein der Gesang ist Friedhofsstimmung pur. 'Valorous Consternation' und der Titelsong sind mit ihrer ungewöhnlichen Melodieführung und Instrumentierung die "Always"-Songs auf der neuen Scheibe (hört euch die Keyboards mal an - Gänsehaut!).



All das ist wunderschön luftig produziert. Die Gitarren braten ordentlich, wo sie sollen, die omnipräsenten Keyboards klingen klasse und hin und wieder wird auch mal das Gaspedal durchgedrückt ('Valorous Consternation'), was für wohlige Überraschungsmomente sorgt.



Aufgabe für den Rezensenten: Der Backkatalog von EVOKEN muss her!