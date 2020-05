Todesblei aus Down Under

Bei EVOKER handelt es sich um ein Trio aus Australien. Wie man sich bei dem vorliegenden Artwork denken kann, liefert die Jungs hier keinen Prog Rock oder ähnliches, sondern beinharten, old schooligen Death Metal. Mit "Evil Torment" liegt jetzt die erste Veröffentlichung der Truppe vor. Dabei handelt es sich um ein Werk, das man mit sechs Songs und einer Gesamtspielzeit von gerade mal ungefähr 23 Minuten irgendwo zwischen einer EP und einem Album ansiedeln muss.

Aber diese 23 Minuten haben es in sich. Während der Opener 'From The Depths' zwar zunächst schleppend beginnt, entlädt sich die Macht von EVOKER schon nach wenigen Augenblicken. Fette Gitarrenläufe gepaart mit dem Ansatz von Melodien und dabei die bösen Vocals von Fronter Merlin, der gleichzeitig auch für die Gitarre verantwortlich ist. Fans des eher skandinavischen Old School Death Metals werden hier ihre wahre Freude haben. Auch der Sound ist so schön oldschoolig, dass ich mich an ältere GRAVE erinnert fühle.

EVOKER liefert mit "Evil Torment" ein erstes Lebenszeichen ab. Ich hoffe sehr, dass die Truppe mit dem ersten vollständigen Album, das für nächstes Jahr geplant ist, so richtig von sich Reden machen wird. Verdient hat EVOKER nämlich schon jetzt jede Aufmerksamkeit.