(K)ein Empfehlungsschreiben.

Liebe EVOLUCIJA,

es tut mir sehr leid, aber das was du mir hier lieferst, ist leider Stangenware. Vieles was du hier zum Besten gibst, haben Bands wie DELAIN, WITHIN TEMPTATION oder LEAVES' EYES schon um Klassen besser dargeboten. Du machst dabei im Prinzip gar nichts falsch, vergisst aber, dass man in deiner Spielart heutzutage schon etwas Einzigartiges und Herausragendes machen muss, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn du meinst, dies wäre deine Stimme, dann liegst du falsch. Du beherrschst sicher das kleine Einmaleins des Singens, aber das Charisma einer der großen Damen, seien es Charlotte Wessels oder Anneke van Giersbergen, hast du nicht. Und mit denen musst du dich messen lassen. Ich bin ehrlich mit dir, deine Stimme und die ganzen platten Kindermelodien gehen mir nach spätestens der Hälfte des Albums auf den Keks. Das ist im Übrigen weder Symphonic noch Metal. Im Vergleich zu deinen griechischen Kolleginnen von DIMORFIA, die ich letztens zu Besuch hatte, hast du dich wenigstens um eine gute Produktion bemüht, deswegen wird meine Note noch vergleichsweise milde. Ich wünsche dir nun für die nächsten Taten ein klein wenig mehr Inspiration und Wagemut.

Liebe Grüße,

Dein Thomas