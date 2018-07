Mal was riskiert!

"Auf Grund", das Debütalbum der NRWler von EWIG.ENDLICH, ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Werk:

Erstens: Selten – oder besser gesagt: noch nie – wurde ich von Post Black Metal, der hier und dort mit netten, hochatmosphärischen Elementen und dezenten Avantgarde-Merkmalen angereichert wird, schneller gepackt. Auf "Auf Grund" steckt die Liebe buchstäblich im Detail, denn das Erstlingswerk dieser Jungs ist sicherlich kein Album, dass direkt beim ersten Schlag zündet.

Zweitens: Hier treffen verschiedene Welten aufeinander. In der einen Ecke steckt der Titelverteidiger in Form von Harmonien und Melodien, die das musikalische Herz öffnen und einen über die Bedeutung des Lebens sinnieren lassen. In der anderen Ecke versucht der aggressive und fast schon bitterkalte Herausforderer den Titel einzuheimsen, in dem er die – positiv – monotonen und wütenden Shouts gepaart mit meterhohen Riffs in den Ring schmeißt. Wenn diese beiden Größen aufeinandertreffen, kommt es zu einem akustischen Overkill, der 55 Minuten lang fesselt, bewegt und die Hörerschaft in den Bann zieht.

Drittens: Die angesprochene Shouts werden ausschließlich in deutscher Sprache vorgetragen. Das muss nicht unbedingt allen gefallen oder jedermanns Sache sein, bekommt EWIG.ENDLICH jedoch dadurch unsere volle Aufmerksamkeit.

Viertens: Der Sound ist nicht unbedingt lupenrein und glasklar. Auch gab es im Genre des Post Black Metals auch schon druckvollere Produktionen. Doch sind es gerade auch in dieser Hinsicht die Ecken und Kanten, die "Auf Grund" faszinierend und fesselnd machen. Songs wie 'Menschenkind', 'Bekenntnis' oder 'Neon und Asphalt' bleiben einfach kleben und laden dazu ein, sich ebendiese noch einmal von vorne vor den Latz zu knallen.

Fazit: Es handelt sich um schwere Kost, zugegeben, doch widmet man dem Debütalbum unserer Landsleute die volle Aufmerksamkeit und schenkt ihm jene Beachtung, die es meiner Ansicht nach verdient, so öffnet "Auf Grund" liebevoll seine Arme und bläst einem jede Menge hochfazinierender Innovationen ins Gesicht. Auf Nummer sicher gehen kann jeder!