Ein Album gefüllt mit musikalischem Genie!

Wir haben alle ein riesen Glück - oder zumindest diejenigen, die dieser Tage bezeugen können, welche genialen Soundlandschaften Colin Stetson bei seinem ersten Projekt im Dunstkreis der Metal-Landschaft erschaffen hat. Der Mann hat mit seinem Saxophon schon einigen ruhmreichen Stars das Material versüßt, war unter anderem schon für Tom Waits und ARCADE FIRE tätig und konnte in der Vergangenheit in allen erdenklichen Genres schnuppern, um sich für sein erstes eigenes Projekt jene Zutaten zu sichern, die ihn am nachhaltigsten beeindruckt haben.

Und genau diese breit gefächerte Inspiration, sie beschreibt den Glücksfall, der eingangs angeführt wurde und sich in den vier Songs von "Ex Eye" wiederspiegelt. Die gleichnamige Band spielt sich von Beginn an in einen Rausch, kreiert hypnotische Klangflächen, führt sich gelegentlich zur Raserei, lässt aber als kleinen Hoffnungsschimmer in der an sich doch sehr beklemmenden Welt von EX EYE immer wieder dieses Saxophon erklingen, dessen melancholischer Unterton eigentlich gar nicht dem Charakter dieses Instruments entspricht, der hier aber Akzente setzt, wie sie in der experimentellen Welt des Heavy Metals noch nie aufgetaucht sind.

Es ist einfach fantastisch, Stetson und seiner neuen Mannschaft dabei zuzuhören, wie sie sich in ihren Ideen verliert, improvisiert und eine musikalische Nische füllt, die bis dato noch völlig unbekannt war. Und gerade deshalb fragt man sich, warum das Saxophon grundsätzlich so selten auftaucht und sich so wwenige Bands an dessen Gebrauch herantrauen. Colin Stetson offenbart die schier unbegrenzten Möglichkeiten, die sich mit einem Mal auftun, wirft sie zusätzlich noch in ein dickes Bündel progressiver Arrangements und entwirft ein Ohrenkino der unglaublicchen Art. Selten war es so schwer, Musik mit Worten darzustellen - aber selten war es auch so schön, Musik mit allen Sinnen wahrzunehmen!

Anspieltipps: Opposition/Perihelion; The Coil, Anaitis Hymnal; Th Arkose Disc