Old-School-Speed/Thrash as usual!

Platten wie "New War Order" wurden in den 80ern an jedem Wochenende veröffentlicht, was aber nicht damit gleichzusetzen ist, dass das dritte Album der griechischen Speed-Metal-Combo mit dem Stempel "Massenware" ins Abseits gestellt werden soll. Vielmehr ist noch einmal zu betonen, dass die Hellenen ihren Stifel weiter herunterzocken und ihren Orientierungspunkt, nämlich den Bay Area Thrash, nach wie vor nicht aufgegeben haben. Zwar mögen die zehn neuen Stücke hier und dort nicht ganz so eigenständig klingen, wie man sich das von einer Old-School-Bande wünschen würde. Doch EXARSIS ist auf eine klare Abgrenzung auch gar nicht angewiesen - warum auch, wenn die Songs doch ordentlich kicken?

Das frische Material erinnert bisweilen auch an die ersten Scheiben aus dem Hause ARTILLERY und versüßt die Attacken mit einigen Reminiszenzen an ABBATOIR und AGENT STEEL, die diesmal auch über den extrem hohen Gesang hinausgehen. Das Riffing ist durch und durch klassisch, die Grooves sind 80er pur, und wenn man soundtechnissch sogar mit den ollen Kamellen von MEGADETH in einen Topf geworfen werden kann, ohne dabei große Abstriche machen zu müsen, ist doch eigentlich alles gerettet, was zu retten ist!

Nun, ganz so einfach ist das am Ende dann aber doch nicht, denn auf den letzten Metern geht "New War Order" der Schwung ein wenig verloren, weil den Mussikern nich mehr viel Neues einfällt. Unterm Strich ist das neue Album nämlich doch relativ begrenzt, sowohl stilistisch als auch im Hinblick auf die Ideenvielfalt - und das bringt entsprechend Abzüge in der B-Note. Wer die angesprochenen Combos jedoch schätzt, wird auch diesmal wieder seine helle Freude mit EXARSIS haben. Das nennt man dann wohl Kontinuität.

Anspieltipps: The Underground, Just Buried