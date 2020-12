Gesagt, getan.

Fünf Alben und kein bisschen leise. Die Kiato-Thrasher von EXARSIS sind mit dem "New War Order"-Nachfolger am Start und versprechen einmal mehr, alles in Schutt und Asche zu legen. "Sentenced To Life" zeigt, wie sollte es anders sein, energischen Hochgeschwindigkeits-Thrash-Metal der alten Bay-Area-Schule und spannen somit gekonnt den Boden von Szene-Heroen wie EXODUS, DEATH ANGEL, TESTAMENT und FORBIDDEN rüber in die wunderschöne, griechische Heimat.

Bemerkenswert hierbei ist zum einen die Rückkehr des verlorenen Sohnes Christos T., der an der Lead-Gitarre über all die Jahre bei SUICIDAL ANGELS rein gar nichts verlernt hat, sowie der neue Mann an der Schießbude: Panos M. gibt den Highspeed-Takt sehr gut vor und trommelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Und da EXARSIS auch auf Rundling Nummer fünf genau das macht, was die Band am besten kann, wüten und moshen solche Nummern wie 'Another Betrayal', 'The Truth Is No Defence' und 'One Last Word' in der ach so typischen Manier von null auf hundert in Nullkommanix.

Ab dem ersten Ton ist man tief in der Platte drin, eine Eingewöhnungszeit braucht man bei seinen Lieblingen kaum, denn dank sehr cooler Verschnaufpausen und Lockerungsübungen wie dem melodischeren 'Mouthtied', dem cool vor sich hin groovenden 'Aiming The Eye', aber auch dem klitzekleinen Hit 'Against My Fears' samt Dosenöffnerrefrain bekommt man auf "Sentenced To Life" wesentlich mehr geboten als den konsequenten Druck aufs Gaspedal.

Auch wo EXARSIS anno 2020 draufsteht, steckt lupenreiner Up-Tempo-Thrash-Metal in seiner bockstarken Form auch drin: Angefangen beim Artwork über einem zeitgemäßen Sound bis hin zu den Bolzenschneidern, die mir auch noch Tage später die gleichen Nackenschmerzen bereiten wie ich sie zuvor eben bei "The War Order" sowie den drei Abrisskommandos zuvor hatte. Der Schuster bleibt also bei seinen Leisten.