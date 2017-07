Death Metal, der fordernd ist und entdeckt werden will

Wer seinen Death Metal am liebsten eingängig mag oder - im Gegegenteil - nur auf tödliches Gefrickel steht, der kann gleich zum nächsten Review weiterblättern. Oder aber auch hier bleiben und sich an "Return To The Void" von EXECRATION erfreuen. Denn die Scheibe ist auch ohne zahllose Sweeps und Riffmathematik als fast schon progressiv zu bezeichnen und enthält durchaus auch eingängige und sogar hin und wieder thrashige Parts (ganz groß: der Titeltrack!). Größtenteils weisen die Songstrukturen (vor allem im Gitarrenbereich) eine nicht zu verleugnende Nähe zum Black Metal auf oder schwingen sich gar in Dimensionen vor, in denen Bands wie VOIVOD das Sagen haben. Diese Elemente werden mit spielerischer Leichtigkeit verbunden, ergänzt um jazzige Teile (wie etwa das Zwischenspiel bei 'Cephalic Transmissions´) und resultieren in Songs, die meiner Erfahrung nach nicht bei der Autofahrt, dafür aber vor der heimischen Anlage oder besonders unter dem Kopfhörer ihre volle Pracht entfalten.