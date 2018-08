Good Friendly Violent Fun

Die neue EXODUS? Knapp daneben! Und wer hätte gedacht, dass dieser Bay-Area-Charme aus Hamburg kommt? Mit "Between Death And Death" haben die Jungspunde von EXIT SMASHED bereits ihr zweites Album veröffentlicht und hauen dabei in die gleiche Kerbe wie ihre scheinbar großen Helden um Gary Holt. Konnte ihr Debüt 2015 schon einige Pluspunkte einheimsen, zahlten sich die Shows und die reichhaltige Erfahrung aus, denn der "The Total Extent Of Pure Excess"-Nachfolger ist aktuell mit allen Wassern gewaschen.



Furiose Riff-Duelle, knackige Gitarrenbollwerke, hier und dort ein paar amtliche Gang-Shouts und das Tempo zieht EXIT SMASHED nach Belieben an. Stellenweise werde ich ein wenig an TOTAL ANNIHILATION erinnert, doch dank der Frontvocals und einigen eingebauten Samples erhält das vorliegende Unterfangen einen angenehmen, knackigen Crossover-Beigeschmack. Dies in Kombination mit dem erbarmungslosen, kaltschnäuzigen und erhabenen Thrash Metal als Grundgerüst, macht aus "Between Death And Death" ein unterhaltsames Stück "auf die Schnauze"-Metal.



'The Runs', 'Shredhead', 'Scum' oder auch 'Hobos With Shotguns' sind allesamt Zeichen, dass die fünf Köpfe hinter EXIT SMASHED wissen, wo der Hase langläuft. Und dass dieser dabei ein paar Haken schlägt, ein bisschen Schaum vor dem Mund hat und stellenweise abgeht wie dieses Duracell-Häschen von damals, wird auch spätestens nach dem ersten Durchlauf klar. Mit voller Wucht und dem gewissen Extra haut das Hamburger Quintett also so derbe auf den Tisch, dass Crossover-Thrash-Metal-Maniacs Hören und Sehen vergehen kann.