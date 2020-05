Sechs hochmelodische Kracher.

Eine satte Portion Melodic Metal gefällig? Dann ist es sicherlich kein Fehler, nach EXLIBRIS zu greifen, denn die Band aus Polen zelebriert alles, was in diesem Genre hörenswert ist. Das ist klarer, aber kraftvoller Gesang, der sich auch in Kiske-artigen Höhen souverän anhört; das sind hymnische Hooks, die das Ohr erfreuen, aber nicht verkleben; das sind melodische Flitzefinger-Soli, die Fans von Malmsteen, Tolkki, Grapow, aber auch Oliva oder Friedmann gefallen dürften. Ich empfehle, einfach mal in 'All I Never Knew' hinein zu lauschen, das für mich wie ein Hybrid aus SAVATAGE aus der Stevens-Phase und Deris-HELLOWEEN wirkt. Jawohl, der symphonisch ausgekleidete Melodic Metal der späten Neunziger zeigt sich hier in einer quicklebendigen Inkarnation. Von daher sehe ich den Vorwurf, den mein Kollege Backes der Band noch bei ihrem Debüt "Humagination" machte (zum Review), als nicht mehr gegeben an. Denn zumindest auf mich wirkt EXLIBRIS überhaupt nicht unkreativ oder gar generisch. Allerdings wäre es besser, "Shadowrise" aufgrund einer Spielzeit von einer guten halben Stunde als EP zu deklarieren. Aber besser sechs Kracher als sechs Kracher und vier Füller.