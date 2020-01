Gelungene Rückkehr nach elf Jahren!

Es war 2008 als die Modern Metaller ihr letztes Album "Stories Of A Fragile Twilight" veröffentlichten. Kurz darauf wurde es es aus familiären Gründen ruhig um die Truppe aus dem Ruhrgebiet. Ich muss gestehen, dass ich mit dem damaligen Schaffen überhaupt nicht vertraut bin. Das jetzt erschiene neuste Werk ist daher mein erster musikalischer Kontakt mit EXPOSED TO NOISE.



Für Fans, welche die Band noch von früher kennen, sollte erwähnt werden, dass sich in der Zwischenzeit das Besetzungskarusell gedreht hat. Neu dabei sind als Sänger Marian Ruberg und am Schlagzeug Volker Oelschlägel. Der musikalische Inhalt auf "The Ocean" lässt sich treffend unter dem Oberbegriffe Modern Metal zusammenfassen. Dabei spielt die Band immer wieder geschickt mit verschiedenen Stimmungen und präsentiert sich mal brachial und dann wieder regelrecht verspielt mit eingängigen Melodien. Neusänger Marian hat dazu genau das richtige Organ und beherrscht sowohl den Klargesang und die eben für diese Art von Metal unverzichtbaren Growls. Das kommt alles auf den Punkt und klingt meist sogar richtig gut, aber auch jederzeit irgendwie vertraut. Letzteres dürfte daran liegen, dass EXPOSED TO NOISE eben Mucke macht, wie gerade heutzutage eben viele andere Bands auch.



Es ist ja auch kein Problem musikalisch genau im Trend zu liegen, macht es aber auch schwer da irgendwie aus der Masse herauszustechen. Was ich EXPOSED TO NOISE hierbei attestieren kann ist, dass man sich mit "The Ocean" durchaus zu den besseren Vertretern dieses Genres zählen darf. Für eine Eigenproduktion ist der Sound zudem äußerst fett geraten. Wer auf gut gespielten Metal moderner Prägung steht, sollte die Dortmunder unbedingt mal anchecken. Ordern könnt ihr das Album über die Bandwebseite.



Hier noch das Video zu 'Procedure 9':