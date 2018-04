Re-Release des ersten Demos!

15 Jahre lang haben diese Brasilianer versucht, der Szene ihren Stempel aufzudrücken und sich auch einen Teil des Kuchens abzuschneiden, den die letzten Überlebenden der südamerikanischen Extrem-Metal-Szene gebacken haben, doch der Durchbruch auf internationalem Terrain blieb den Jungs von EXPULSER stets verwehrt. Dennoch wagte die Band 2015 ein Comeback, das zwar bislang nur eine weitere Compilation abgeworfen hat, letztendlich aber trotzdem neuen Stoff versprechen dürfte. Bis die Band jedoch die Studiotüren wieder von inenn schließt, schaut man noch einmal zurück und veröffentlicht einen Vinyl-only Re-Release des ersten Demos, das eigentlich schon 1989 erstveröffentlicht, ein Jahr später aber auch noch einmal in einem Split mit den Landsmännern von BRUTAL DISTORTION nachgereicht wurde. Ebenso wie bei der kurzfristig beschlossenen Neuauflage des Debütalbums hat man Greyhaze Records als Partner gewählt - und wird dort hoffentlich bald auch gänzlich neuen Stoff präsentieren.

Doch auch die Wiederveröffentlichung der alten Underground-Perlen ist ein echter Gewinn, war das Zeug doch längst vergriffen bzw. im europäischen Vertrieb kaum zu ergattern. Und dass die Nummern von "Fornications" auch nach fast drei Dekaden immer noch richtig geiles Kraftfutter im angethrashten Todesblei sind, wird jeder wissen, der sich bereits mit der EP auseinandersetzen konnte. 'Vomiting In Paradise' startet noch konventionell und roh, wohingegen die beiden B-Seiten 'The Offensor' und 'No Resurrection' diesen Status nicht offiziell verdienen, sondern mit ihrer räudigen Gewaltdemonstration dort anküpfen, wo SARCOFAGO, SEPULTURA und auch MORBID ANGEL zur gleichen Zeit Standards setzten.

"Fornications" wird zwar nicht in allzu großer Auflage verfügbar sein (zur Not muss es leider über den digitalen Weg gehen), sollte Freunden der ersten Death/Thrash-Gehversuche aber definitiv ein Lächeln ins Gesicht zaubeern. Das sind die Ursprünge: roh, dreckig und ungehobelt - und verdammt cool!

Anspieltipps: The Offensor, No Resurrection