Grindcore aus erlesener Quelle

Eine Liste der Bands, in denen die Musiker von EXPULSION bislang schon aktiv waren bzw. immer noch sind, sollte eigentlich schon ausreichen, um die neue EP der amerikanischen Grinder blind in jeden geschmackssicher aufgestellten Einkaufswagen zu legen. Mitglieder von EXHUMED, REPULSION, PHOBIA, INTRONAUT usw. haben sich hier zusammengetan, um ihre gesamte Erfahrung in ein knapp viertelstündiges Geschoss zu investieren, das in der Tat die besten Zutaten der Szene miteinander vereint, um sie später wieder mit Gift und Galle auszuspucken.



Es ist eigentlich nur der Umstand, dass "Nightmare Future" nach solch knapper Zeit wieder ein Ende findet, den mal als störend empfinden kann. Ansonsten ist das nue Werk der vermeintlichen All-Stars eine sichere Bank, die mit feinsten Uffta-Grooves, rockigen Gitarrensounds und feinen Tempoverschiebungen gar nicht erst die extremsten Klänge erzeugen möchte, mit reichlich Feeling und sieben wirklich starken Kompositionen aber gar nicht erst den Wunsch nach radikaleren Momenten weckt.



Nein, EXPULSION braucht an und für sich lediglich das abzurufen, was die Mitglieder in all den Jahren verinnerlicht und selbst mitentwickelt haben. Und das ist nunmal dreckiger Grindcore mit saucoolen Grooves, tight gespielt und rotzig vorgetragen. Wie gesagt, der Blick auf die Teilnehmerliste genügt - das bestätigt "Nightmare Future" relativ schnell!



Anspieltipps: Nightmare Future, Comatose