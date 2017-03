Verblüffende Fusion.

Die Spanier von TOUNDRA gehören zu meinen favorisierten Post-Rock-Bands. Das Quartett aus Madrid hat sich auf vier Alben immer verändert und doch einen sehr eigenen Stil bewahrt, den zumindest ich aus der mittlerweile großen Masse der sprachlosen Truppen heraushören kann. Den Willen Grenzen auszuloten, befördern sie nun mit ihrem Projekt EXQUIRLA auf die Spitze. Dafür hat sich die spanische Steppenlandschaft mit dem Flamenco(!)-Sänger Niño de Elche zusammengetan, um so zwei auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Stile miteinander zu kombinieren.



Doch schon beim ersten Durchlauf merkt man, dass dies eine wirklich gute Idee war, denn die intensive, schwere, leidenschaftliche Musik verschmilzt ganz wunderbar mit den ebenso intensiven, schweren und leidenschaftlichen Vocals von de Elche. Die Instrumentalisten schaffen es, dem Sänger ausreichend viel Platz zu geben. Sie nehmen sich zurück, wo es nötig ist, aber sie unterstützen auch mit Eruptionen die Gefühlsausbrüche des Vokalakrobaten. Wenn sich Niño in 'Destruidnos Juntos' in echte Ekstase singt, dann geht das bei mir tief, tief unter die Haut.



Musikalisch unterscheidet sich "Para Quienes Aún Viven" (heißt so viel wie "Für diejenigen, die noch leben") natürlich von einem TOUNDRA-Album, da man hier auch die Einflüsse von Niños Heimatgenre in die Songs verwebt, wie in 'El Grifo Del Padre'.



So viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht mehr verraten, sondern kann nur jedem Freund von TOUNDRA oder generell intensiver, schwerer und leidenschaftlicher Musik empfehlen, sich dieses Album anzuhören. Es nimmt gefangen, es verzaubert, es ist ein früher Höhepunkt des Jahres. Ganz fantastisch.