Eine Beleidigung für die Ohren!

Fassen wir kurz die Fakten zusammen, die sich um die Neuauflage von "Total Extermination" zusammenfügen lassen. In diesem Jahr feiert das Debüt und gleichzeitig einzige Album dieser Brasilianer sein 30-jähriges Jubiläum und darf sich daher über einen Re-Release freuen.



Warum? Nun, diese Frage kann wohl keiner genau beantworten. Es scheint zwar ein ungeschriebenes Gesetz, dass so ziemlich alle Platten aus dem Land des Rekordweltmeisters Kult sein müssen, sofern sie in den 80ern entstanden sind, doch für "Total Extermination" sollte man doch auch mal auf die Ausnahmeregelung zurückgreifen. Denn alleine schon der grottige Sound der Vinylneuauflage (und damit auch des Originals) dürfte selbst Liebhabern extrem rauer Produktionen den Spaß prompt wieder verderben.



In den ersten Stücken erkennt man nicht einmal, mit welchen Instrumenten die Band zu Werke geht. Ein grollender Bass wird angedeutet, hier und dort hört man tatsächlich auch mal einige Schläge auf die Schlagzeugbecken, aber sucht man nach Riffs und Gitarren im Allgemeinen, muss man in Songs wie 'The End' und 'Nightmare' leider passen.



Stattdessen versucht Frontmann Tom Stock, irgendwelche gequälten Geräusche von sich zu geben, die zwischen Sprechgesang und kranken Screams jedwede verstörende Wirkung erzielen, die man sich auf keinen Fall wünschen mag. Und genau so geht es dann auch bis zum Ende weiter.



Man sollte den Kultbegriff nicht mehr unentwegt überstrapazieren, sondern ihn auf solche Bands und Releases beschränken, die ihn sich auch wirklkich erarbeitet haben. EXTERMINATOR und ihr seltsamer Soundmatsch gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ganz im Gegenteil: Das ist einfach nur Schrott!