Extrem(a) cool!

Ein wirklich guter Albumtitel, der tatsächlich hält, was er verspricht: Die Jungs von EXTREMA gehören schon seit vielen Jahren zu den deutlich unterbewerteten Vertretern der italienischen Szene und sind im internationalen Vergleich sicherlich nicht deswegen baden gegangen, weil ihr musikalisscher Output den Ansprüchen nicht genügt hätte. Im Nachhinein nach Gründen zu suchen, ist allerdings auch müßig, schließlich zählt einmal mehr nur das Hier und Jetzt, und genau dort platzieren die Thrash-Veteranen mit ihrem neuen Werk einen echten Knaller, der vor allem Liebhabern der jüngeren ANTHRAX-Platten ein verdammt breites Lächeln ins Gesicht zaubern sollte.



"Headbanging Forever" ist eine extrem souveräne Vorstellung, an der sich der italienische Thrash Metal wird künftig messen lassen dürfen. Wo NECRODEATH über die Jahre hinweg lieber den rabiaten Abriss produziert hat, geht es bei EXTREMA so entspannt und cool wie eh und je zur Sache. Die Songs sind zwar ebenfalls angenehm heavy, aber sie verbiegen sich weder in ihren Tempolimitierungen, noch in ihrer weniger räudigen Machart, um auf Teufel komm raus dem Old-School-Publikum gefallen zu müssen. Die Musiker haben die Ruhe weg, und das hat einen enorm positiven Effekt auf das Songwriting und schließlich auch auf die Performance. Vor allem die lässigen Grooves sind ein echtes Fest, zu dem man gerne den Körper in Bewegung bringt und gerne auch den Nacken strapaziert - allerdings nicht im höchsten Eiltempo. Denn EXTREMA liebt das Midtempo, zelebriert hier eine Hymne naach der anderen und schlägt offt genug die Brücke zu Scott Ian und Co. ohne dabei im Vergleich abzustinken.

Ähnliches erlebte man bei den Südeuropäern auch schon in der Vergangenheit, doch verglichen mit den bisherigen Releases ist "Headbanging Forever" noch einmal eine ganze Stufe stärker und bringt der Band eine Signatur, die sie fortan mit Stolz verwenden darf. Zugreifen, bitte!