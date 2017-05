Morbide Verrohung in Kurzform.

Die provokation im Albumtitel haben die Jungs von EXTREMITY gar nicht nötig. Auf ihrem neuen Album können sie geflissentlich der Musik das Wort erteilen, denn die sechs Songs decken so ziemlich alle Aspekte des rohen Old-School-Sounds ab, ohne sich dabei entscheiden zu müssen, welche konkrete Richtung eingeschlagen werden muss.

Die größte Qualität hat die Band dabei im schleppenden Midtempo, bei dem gerne auch mal ein paar technische Sperenzchen eingebaut werden dürfen. AUTOPSY und BOLT THROWER in Kombination ist der Mix, aus dem der Stoff von "Extremely Fucking Dead" gemacht ist, flankiert von einigen CARCASS-Gedächtnissriffs und einem satten Schuss MORBID ANGEL zu Debützeiten. Doch diese Orientierung kommt auch nicht von ungefähr, schließlich haben einige der Musiker schon bei REPULSION und VASTUM in die Saiten gegriffen und können auf eine längere Vergangenheit in der Szene zurückblicken. Vielleicht klingt das Material dieser EP aber auch deswegen so authentisch und offenbart in Tracks wie 'Bestial Destiny' und 'Fatal Immortality' eine starke Verbundenheit zur traditionellen Szene in den Staaten.

Insofern ist eigentlich nur bedauernswert, dass die Jungs nach 26 Minuten den Motor abstellen und die Sägen zum Stillstand bringen. EXTREMITY hat definitiv das Zeug, sich zur festen Größe in der verrohten Old-School-Szene zu mausern - sofern die Mitglieder sich vielleicht mal etwas mehr in den Hintern treten und nicht so viel Zeit vergehen lasen, bis wieder neues Material auf den Tisch kommt. Mit einer Entstehungszeit von ganzen sechs Jahren ist "Extremely Fucking Dead" jedenfalls kein Argument für ein Fleißkärtchen. Nichtsdestotrotz ist es aber ein ziemlich starker Output.

Anspieltipps: Bestial Destiny, Extremely Fucking Dead