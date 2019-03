The riff is back!

Fast genau drei Jahre nach dem überragenden "The Raging Tides" meldet sich EXUMER nun mit Album Nummer fünf zurück und beweist einmal mehr, dass es nicht nur Bands wie KREATOR und SODOM vergönnt ist, einen dritten Frühling zu erleben. Und wie beim Vorgänger kommt bereits ab der ersten Sekunde dieses Händchen für großartige Riffs zum Vorschein, das die Songs ohne viel Schnörkel, immer auf den Punkt, nach vorne trägt.





Genau genommen, könnte man mein Review zu "The Raging Tides" eins zu eins übertragen, denn geändert hat sich an der Formel rein gar nichts. Mem von Stein klingt noch immer wie ein angepisster Sohn von Schmier und Mille, die Songs schrauben noch genauso den Kopf vom Hals (man höre nur mal diese alles vernichtende Walze namens 'Dust Eater'). Im Gegensatz zum Vorgänger hat sich allerdings auch mal ein Part eingeschlichen, der für mich wie ein kleiner Fremdkörper wirkt. Die Rede ist besonders vom Refrain des ansonsten sehr geilen, pfeilschnell nach vorne preschende 'King's End', der irgendwie klingt, als sei er von einer der letzten KREATOR-Sessions übriggeblieben. Passt irgendwie nicht so recht und erweist sich als kleiner Wehrmutstropfen einer ansonsten von vorne bis hinten killenden Scheibe.