Gut, aber etwas zu normal.

Der instrumentale Eröffnungstrack 'Book Of The Dead' gibt schon einen guten Vorgeschmack, was in den folgenden 47 Minuten so alles passieren wird, und ohne den Gesang schlecht reden zu wollen, kann ich mir EYE auch rein instrumental sehr gut anhören. Denn EYE schlägt mit dem Orgel geschwängerten Klang und einer großen Portion Groove in die gleiche Kerbe wie BIGELF, wenngleich es auf "Vision And Ageless Light" etwas weniger psychedelischer zugeht als bei den Kollegen um Damon Fox. Der treibende Puls, der auf fast jedem Song das bestimmende Element ist, bringt EYE sogar in die Nähe früher BLACK SABBATH-Klänge. Selbstgefälliges Gefrickel findet hier nicht statt, die Prog-Anleihen beziehen sich für meine Ohren eher auf die Atmosphäre. Im 27-Minuten-Monster 'As Sure As The Sun' tönt so - wer sonst - PINK FLOYD durch. Aber nicht nur das, auch 'Dweller ÄOf The Twilight World' ist eine entspannte Nummer, die zwar durch Melotron-Soli aufgepeppt wird, insgesamt aber am besten zurückgelehnt mit geschlossenen Augen gehört werden mag.

Nach mehreren Durchgängen des Dreiviertelstünders steht fest: EYE taugt was, aber EYE traut sich nichts. Die Nachlassverwaltung der souverän dargebotenen 70er Klänge auf "Vision And Ageless Light" ist schön, gar keine Frage. Von dort ausgehend braucht es aber neue Impulse, um dauerhaft im CD-Player zu verweilen. So wie es BIGELF richtig gut macht.