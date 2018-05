Anständiges Melodic-Metal-Album, das dem Female-Fronted-Klischee locker trotzt

Ja, die Zeiten ändern sich! Heute gibt es jede Woche haufenweise neuen Stoff mit weiblichem Gesang, und leider geschieht es allzu oft, dass die neuen Vertreter der Female-Fronted-Sparte sofort der Verlockung folgen, symphonische Elemente in ihren Sound aufzunehmen und den immergleichen Bands nachzueifern, ohne dabei entscheidende Eigenteile zu verankern. Bei ENOMYA läufft die Sache glücklicherweise ein wenig anders. Statt sich an NIGHTWISH und Konsorten zu klammern, sucht die Truppe ihr Heil in epischen Power-Metal-Strukturen, wie sie KAMELOT und Co. in den letzten Jahren verfeinert haben. Und auch wenn die Amis noch nicht ganz so stark auftreten wie Youngblood und Co., haben sie auf jeden Fall schon mal eines kapiert: Bombast alleine bringt rein gar nichts.

Nichtsdestotrotz sind die neun Stücke von "Break Free" recht voluminös produziert und bringen hier und dort auch mal ein orchestrales Arrangement zum Vorschein, das aber nicht im Pomp erstickt wird. Das Album setzt lieber auf einprägsame Melodien und anständige Gitarren, freilich auch auf Keyboards und symphonische Elemente, jedoch alles in einem erträglichen Maß. Lediglich bei den Balladen sind Phyllis Rutter und ihre Begleiter nicht ganz so sattelfest und tappen dann doch noch in die Kitschfalle. Aber man will es ihnen nicht verdenken, weil die reinen Power-Metal-Stücke die beiden Ausfälle ('Through Your Eyes', 'When It's Over') locker kompensieren und sich die Band wesentlich besser schlägt als große Teile der derzeit explodierenden Female-Fronted-Szene.

"Break Free" ist wirklich ein ordentliches Album, vielleicht ein wenig berechenbar und nicht immer originell, aber dafür mit richtig gutem Songmaterial und einer blitzsauberen Performance gesegnet. Und das ist mir lieber als jeder weitere drittklassige NIGHTWISH/EPICA-Clone.

Anspieltipps: Cleansing, Someday Maybe, Let It Go