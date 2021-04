Gelungenes Coveralbum für einen guten Zweck!

Selten fühlte es sich wohl angenehmer an, Gutes zu tun und dabei auch noch Spaß zu haben, als mit dem aktuellen Erwerb des Albums "German Steel". Falls ihr euch nun wie ich fragen solltet, wofür der Bandname FB1964 steht, kläre ich euch an dieser Stelle kurz darüber auf: Der Macher hinter diesem coolen Projekt hört auf den wohlklingenden Namen Frank Badenhop und, ähnlich wie oftmals bei Autokennzeichen, steht die Zahl 1964 sinnbildlich für sein Geburtsjahr. Übrigens, der komplette Erlös des Albums geht an die Organisation "Rettet Den Urwald" zum Erhalt des Regenwaldes. Coole Sache, wie ich finde.

Nun zum musikalischen Inhalt, welcher auf vorliegendem Werk wirklich sehr üppig ausgefallen ist. Titelgetreu werden hier sage und schreibe 14(!) Coversongs von sowohl bekannteren als auch unbekannteren deutschen (Metal-)Truppen, bei einer Gesamtspielzeit von über 70 Minuten, vorgetragen. Davon kann sich beispielsweise SAXON mit dem gerade einmal halb so langen "Inspirations"-Album eine dicke Scheibe abschneiden. Die musikalischen Basics wurden hierbei von Frank Badenhop (Gitarre), Hanno Kerstan (Schlagzeug) und Mirko Gätje (Bass) eingespielt, die dabei von einer bunten und vor allem großen Schar an Gästen ihre Unterstützung finden.

Ihr wolltet schon immer einmal wissen, wie HELLOWEEN mit der Wunderstimme eines Ronnie Romero tönen könnte? Kein Problem, dann lauscht einfach der grandiosen Version von 'How Many Tears'. Tim Ripper Owens lässt das fetzige 'Save Yourself' der MACAULEY SCHENKER GROUP in einem völlig neuen Glanz erstrahlen und Mister Graham Bonnet leiht gar dem mir bislang völlig unbekannten Titel 'Crazy' von THE RENEGADES seine mächtige Stimme. Wo wir gerade bei großartigen Stimmen und mir unbekannten Titeln sind, darf ein Johnny Gioeli natürlich nicht fehlen, der 'Behind The Mask' von HEADBANGERS NIGHTMARE absolut großartig interpretiert.

Doch nicht nur die bekannteren Namen wissen hier wirklich zu überzeugen. So glänzt beispielsweise eine Gaby Weihmayer, welche mit ihrer Hauptband RED TO GREY eigentlich eher für die thrashigen Töne zuständig ist, mit tollem Klargesang beim gelungenen ACCEPT-Cover von 'Neon Nights'. Eines meiner hier zu findenden Lieblingsstücke hört auf den Namen 'When The Rainbow Meets The Eye', stammt von der Truppe WAXX und wurde von Becky Gaber (Ex-MISSION IN BLACK) ebenfalls beeindruckend umgesetzt.

Zwar trifft auch hier nicht jeder Song ins Schwarze, aber bei solch einer hohen Trefferquote fällt dies überhaupt nicht schwer ins Gewicht und deshalb bekommt vorliegendes Werk natürlich meine absolute Kaufempfehlung. Zu beziehen gibt es den prall gefüllten Rundling mit richtig fettem Booklett für schlappe 12.- Euro inklusive Porto über die Facebook-Seite FB1964.