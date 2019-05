Schönes Projekt für den guten Zweck!

Nach "The Fearless Vampire Killers" (2013), angelehnt an den Originalsoundtrack des Filmes "Tanz der Vampire", und einem Konzeptalbum über den Seeräuber Klaus "Störtebeker" (2017) präsentiert uns das Bandprojekt FB 1964 jetzt sein neustes Werk. Unter dem Titel "Irish Steel" widmet man sich diesmal den Irischen Traditonals und packt diese in ein metallisches Gewand. Und wie zuvor konnte der Hamburger Gitarrist Frank Badenhop und kreative Kopf von FB 1964 teilweise äußerst prominente Mitstreiter gewinnen. Als Gastsänger sind diesmal mit dabei Ronnie Romero (CORELEONI, RAINBOW, Ex-LORDS OF BLACK), Liv Jagrell (SISTER SIN, LIV SIN), Becky Gaber (EXOTOTIS), des weiteren Angel Wolf-Black, die unter anderem beim VIVALDI METAL PROJECT beteiligt war, und zu guter letzt Sergio Faga von der brasilianischen IRON MAIDEN-Tribute-Band CHILDREN O THE BEAST.

Nicht nur aufgrund der vielen Gäste, auch wegen der Auswahl der Stücke erweist sich "Irish Steel" als äußerst abwechslungsreich und macht von vorne bis hinten Spaß. Man hat nicht nur auf allseits Bekanntes zurückgegriffen, wie den THE POGUES-Klassiker 'Sally MacLennane' oder 'Foggy Dew' (THE DUBLINERS) sondern auch auf einige irische Volksweisen, die den meisten wohl nicht so geläufig sein dürften. Eine durchaus mutige Entscheidung, hier nicht nur auf Nummer sicher zu gehen, für die aber von mir beide Daumen nach oben gehen. Egal ob bekannt oder nicht, der neue metallische Anzug steht allen Liedern ausgezeichnet. An der Umsetzung gibt es hier nichts zu bemängeln.

Für Ratefüchse gibt es zudem etwas zu gewinnen, denn in jedem der zwölf Stücke ist ein THIN LIZZY-Zitat versteckt. Wer alle herausfindet und die Antworten zurück mailt, kann die ersten beiden Alben von FB 1964 gewinnen. Weitere Infos dazu findet ihr im Booklet. Einfach ist die Aufgabe allerdings nicht. Ich habe trotz mehrmaligem Hören noch nicht alle Lösungen zusammen. Bin schon gespannt auf die Auflösung irgendwann und ob überhaupt jemand alle Zitate entdeckt.

"Irish Steel" gibt es direkt bei Frank Badenhop unter der Mail bornekampstudio@aol.com oder über die FB 1964 Facebookseite zu bestellen. Sämtliche Einkünfte aus dem Projekt gehen hierbei an die Aktion Rettet den Regenwald.