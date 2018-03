Partystimmung und finnischer Eigensinn

Dass die Finnen manchmal ein bisschen schräger drauf sind als der europäische Durchschnitt, weiß man niccht erst seit gestern. Acts wie WALTARI haben den Eigensinn im Land der tausend Seen etabliert, und unzählige weitere Vertreter der Crossover-Szene sollten folgen, um eine markante Spur zu hinterlassen. Zur letztgenannten Gruppe gehört auch FM2000, eine bis dato noch nicht sonderlich anerkannte junge Combo, die sich inhaltlich schon seit mehreren Jahren Partytauglichkeit und Feierlaune auif die Fahne geschrieben hat. Auf "Hubba Bubba Rehab" wagt die Band einen weiteren etwas ungewöhnlichen Mix aus punkiger Raubeinigkeit, ausgelassener, fröhlicher Stimmung und metallischer Straightness, die sich vor allem in den ordentlichen Grooves der elf Songs wiederspiegeln. Doch ist FM2000 tatsächlich eine Ersnt zu nehmende Crossover-Truppe? Oder steht bei den Finnen eher der Klamauk an erster Stelle?

Die neue Scheibe gibt hierauf eine sehr klare Antwort, obschon die meisten Tracks extrem bierselig aus den Boxen schallen: Die Band ist ambitioniert, sie müht sich um vielschichtige Ansätze, und kann diese meist auch überzeugend umsetzen. Ein bisschen Humpa-Feeling ist natürlich auch erlaubt, aber FM2000 neigt hier nicht zur Übertreibung und bewahrt auch in den wilderen, hektischen Phasen ganz locker die Kontrolle - und das unterscheidet die Jungs von den zahlreichen Fun-Projekten aus dem hohen Norden.

Einen Freifahrtschein mag man der Band aber trotzdem nicht ausstellen, denn nicht alle Tracks auf "Hubba Bubba Rehab" treffen voll ins Schwarze. Doch wenn FM2000 den Hardcore-Motor anschmeißt, ein wenig Punk-Attitüde ausstrahlt und einfach für gute Stimmung sorgt, ist das Ergebnis fast immer stark. Auch wenn dieser Output sicherlich Geschmackssache bleiben wird - Spaß macht er irgendwie schon.

Anspieltipps: Piri-Hanna, Jarrru, Härän Veri