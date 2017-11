Eine Thrash-Metal-Reise in die Vergangenheit.

Bereits seit 30 Jahren (DREISSIG!) treibt die schwedische Thrash-Metal-Truppe F.K.Ü. sein Unwesen. In dieser Zeit haben die Schweden bislang lediglich vier Studioalben präsentiert, auf denen sie sich textlich dem Horrorfilm-Genre zugewandt haben. Auch ihr neues Studioalbum "1981" befasst sich mit diesem Thema. F.K.Ü. hat sich explizit die Horrorfilme aus dem Jahr 1981 vorgenommen, um diese textlich auf dem fünften Studioalbum zu verarbeiten. Die Frage ist, ob nur die Texte das Thema Horror aufgreifen oder ob auch die Musik auf "1981" den Zuhörer erschaudern lässt.



Die Frage lässt sich dann aber auch sehr schnell beantworten: Musikalisch hat das Ganze nichts mit Horror oder Erschaudern zu tun. F.K.Ü. liefert lupenreinen Thrash Metal, der seine Wurzeln tief im amerikanischen Thrash Metal der späten 80er Jahre hat. Insbesondere hört man alte TESTAMENT oder alte EXODUS raus. Aber F.K.Ü. bleibt nicht in der Vergangenheit stecken, sie transportieren den alten Sound in die heutige Zeit. "1981" klingt frisch, roh und beinahe schon modern. Diese Symbiose aus Old School und Moderne habe ich zuletzt nur bei den deutschen Thrashern GODSLAVE wahrgenommen.



F.K.Ü. macht auf "1981" nichts falsch und legt ein Album vor, das jedem Thrasher gefallen dürfte. "1981" ist nicht innovativ und erfindet das Rad keinesfalls neu, aber welche Band tut das heutzutage schon noch? F.K.Ü. hat auch gar nicht den Anspruch, innovativ zu sein. Die Schweden wollen den Hörer auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen und ich kann jedem nur empfehlen, diese Reise mitzumachen!





Anspieltipps: 1981, Corpse Mania, Nightmares In A Damaged Brain