Schöne Symbiose aller Mitt-2000er Melancholik-Pop-Rocker.

Melancholischen Art-Rock mit Pop-Appeal höre ich gerne, gerade Mitte der 2000er gab es hier ein paar tolle Bands, die den Stil perfektioniert haben. BLACKFIELD fällt mir da vor allem ein, aber auch auch AEON SPOKE, AEREOGRAMME oder der deutsche Geheimtip THE AMBER LIGHT. An all diese Bands erinnert mich FACE THE DAY aus Prag ein wenig. Und wie alle guten Vertreter des Genres versteht es FACE THE DAY, die Spannung mit ein paar unerwarteten Wendungen, seien es Ausflüge ins Progressive oder die eine oder andere Eruption harter Gitarren, aufrecht zu erhalten.



FACE THE DAY ist ein Ein-Mann-Projekt von Martin Schuster, der für die gesamte Instrumentierung inclusive Vocals und Lyrics verantwortlich ist. Und diese Vocals erinnern mich an manchen Stellen - jetzt bitte keinen Schreck kriegen - and die PET SHOP BOYS. Aber ich fand Neil Tennants Stimme schon immer gut und es ist nur eine Facette von Martin Schuster, der wirklich auch mit Aviv Geffen und Co mithalten kann, bisweilen sogar in MUSE-artigen Sphären schwebt. Wie so oft in dieser Musik geht es um die Verarbeitung von Depressionen, doch die Klänge sind niemals niederdrückend und verbreiten mit ohrenschmeichelnden Melodien immer wieder Schimmer von Hoffnung und Optimismus. Hört doch mal ein, z.B in den treibenden Opener 'The Remainer' oder in 'With Faith On My Side', wo musikalisch am meisten Unterschiedliches passiert. Am Schluss gibt es sogar einen ausgewachsenen Longtrack mit ein paar leicht jazzigen Passagen.