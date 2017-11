Prinzipiell interessanter Prog-Release, doch der Funke springt noch nicht so ganz über!

Eine nähere stilistische Eingrenzung müssen die Musiker von FACES OF EVE nicht über sich ergehen lassen - und das ist eine Qualität, die längst nicht jede Newcomer-Combo für sich beanspruchen darf. Die Briten haben zwar klare Vorlieben für progressive Sounds, sind aber in einem ziemlich breiten musikalischen Spannungsfeld unterwegs und treffen diverse, sich überschneidende Zielgruppen. Ein weiterer Punkt also, der an die Band geht!



Trotzdem dauert es meines Erachtens einen Ticken zu lange, bis man endlich Zugang zu den Songs des gleichnamigen Debüts erhält. Die acht Kompossitionen von "Faces Of Eve" sind nicht zwingend sperrig, doch ihr Mix aus melancholischen Passagen, groovig-vertrackten Riffs und elegischem Gesang kommen in vielen Augenblicken nicht entscheidend auf den Punkt und verlieren sich in den verspielten Arrangements dieses Albums. Es bleibt melodisch, es bleibt gewissermaßen auch spannend, aber es fehlt am Ende einfach der entscheidende Ruck, um Nummern wie 'The Bird Cage' und 'As Above' so weit in die Spur zu bringen, dass sie zumindest die Mindestanforderungen an eine tragende Hookline erfüllen können. Und daran hakt "Faces Of Eve" leider immer wieder, ohne dass man konstatieren müsste, die Band würde kein Talent mitbringen.



Fakt ist nämlich, dass FACES OF EVE sehr wohl über Fertigkeiten verfügt, mit denen man gleichgelagerten Acts wie TESSERACT gerne auch mal den Kampf ansagen könnte. Nur bei der letztendlichen Umsetzung der Ideen ist die UK-Truppe noch nicht auf Top-Niveau unterwegs und sollte daher schauen, dass man das Material künftig etwas kompakter und fokussierter arrangiert. Dann nämlich wird man von dieser Band sicherlich noch einiges hören - und dann klappt es bestimmt auch mit dem Plattendeal!



Anspieltipps: Colours, Rail/Grit/Line