Live-Tauglichkeit garantiert!

Nach ersten Erfahrungen bei Formationen im Demo-Stadium, taten sich diese vier Jungs 2016 unter dem Namen FACING FIRE zusammen und begannen bald darauf, erste Songs zu schreiben. Vier davon hat das Quartett aus dem Süden des Bundesstaates Ohio nun auf seiner selbstbetitelten EP verewigt und schon der Einstieg mit 'Dying Inside' macht deutlich, dass FACING FIRE die moderne Gangart eingeschlagen hat.



Basierend auf an gemäßigte FEAR FACTORY erinnernde Grooves lässt uns die Truppe gleich zu Beginn ihren heftigsten Song hören, in dem auch Sänger Scott Artis seine bärbeißige Seite zeigt und dadurch die in weiterer Folge doch eher gemäßigtere Gangart dieses Tracks durchaus heftig tönen lässt. Vergleichsweise poppig geht es danach in 'Filthy Life' zur Sache, wobei die elektronischen Beiträge und Beats im Hintergrund wie auch der Unterton im Gesang etwas von früheren LINKIN PARK haben. An "Rap-befreite" PAPA ROACH lässt dann 'Overcome' denken, ehe die Jungs mit dem Finale 'Fake' schließlich ihre Affinität zu SOIL offenlegen.



Im Summe erweist sich "Facing Fire" demnach als nicht zwingend originell und noch weniger eigenständig, positiv auffällig an den vier Nummern ist - neben dem durchaus mitreißenden Groove - aber auf jeden Fall der bei jedem Track schon beim ersten Antesten auftretende Gedanke an eine FACING FIRE-Show. Und wenn die Live-Tauglichkeit von Song-Material derart außer Zweifel steht, dürfte sich wohl schon nach den ersten Gigs auch in unseren Breiten eine Fanbase gebildet haben.