Endlose Melancholie - und eine Menge Keyboards

"My Endless Immensity" hätte vielleicht das Album werden können, das man zuletzt von ALCEST erwartet hatte. FALAISE hat sich im Vergleich zum doch harsch kritisierten Debüt deutlich steigern können und vor allem diese depressive Schwermut viel besser einfangen können als noch im letzten Jahr mit "As Time Goes By". Und irgendwie ist die Truppe damit ganz nahe an besagte Franzosen herangerückt, die heute wesentlich minimalistischer vorgehen als FALAISE auf "My Endless Immensity", in ihrem ursprünglichen Output aber eben genau solche Klangbilder zeichnen konnten wie ihre italienischen Kollegen.



Losgelöst von diesen Parallelen ist das Zweitwerk aber weiterhin eines, das mit größter Wahrscheinlichkeit polarisieren wird. Die vordergründigen Keyboard- und Pianosounds sind stellenweise sehr dominant und untergraben die Autorität der Gitarren immer wieder. Die Folge: die aggressiven Passagen kommen nicht ganz so klar zur Geltung, und gelegentlich schwimmt "My Endless Immensity" in einem Meer aus Melodien und Harmonien, die dem Grundgedanken des Black Metals nicht mehr ganz so nahestehen wie es ursprünglich wohl sein sollte.



Andererseits kann man den Italienern insofern keinen Vorwurf machen, dass ihr Material viele Stimmungen aufgreift, sie konsequent lenkt und schließlich auch eine Atmosphäre hervorruft, die perfekt zum depressiven Setting des Albums passt. Gerade in den letzten Kompositionen verdichtet sich dieses Gefühl und hinterlässt einen befriedigten Hörer, der trotz der vorherrschenden Tastendominanz den Kern des Albums schätzen gelernt hat - und der bsteht aus melodischem, melancholischem Black Metal!



Es sind letztlich verschiedene Ausgangsbedingungen, die erfüllt sein müssen, dass man sich mit FALAISE anfreundet. Wer aber Keyboards als Hauptinstrument akzeptiert und eher die sphärischen Sound im finsteren Metal liebt, dürfte bei "My Endless Immensity" sicherlich auf seine Kosten kommen.



Anspieltipps: Pristine Universe, A Veil Of Stars