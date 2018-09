Ein gutes Album - von einer Band, deren Ruf schlechter ist als ihr Sound

Ob es wohl einfacher ist, sich etwas intensiver mit FALL OF CATHARGE anzufreunden, wenn man nicht weiß, dass hinter diesem Modern-Metal-Projekt niemand geringerer als SUIDAKRA-Mastermind Arkadius Antonik steckt? Seit geraumer Zeit bedient er das Publikum nun schon mit Core-tauglichen, neumetallischen Klängen und schiebt mit "Emma Green" nun ein weiteres Album voran, mit dem die Hörerschaft seiner eigentlichen Band wahrscheinlich ziemlich wenig, die ILL NINO-Fangemeinde indes sicherlich eine ganze Menge wird anfangen können.

Aber noch einmal zurück zur Eingangsfrage: Spielt der Background der Band eine Rolle? Als Purist und Verfechter der wahren metallischen Sittenlehre könnte man sicherlich ein Problem mit Nummern wie 'Superior' und 'Priceless' bekommen, doch vom musikalischen und damit auch einzig relevanten Standpunkt aus betrachtet, machen Antonik und Co. auch diesmal wieder einen anständigen Job, auch wenn nicht jede der neun neuen Kompositionen auch wirklich sitzt. Mit dem melodischen 'Opener', dem leicht progressiven Titelsong und dem eingängigen 'Dollarhungry' sind aber zumindest einige Stücke dabei, bei denen Nacken und Stimme vor eine angenehme Prüfung gestellt werden. Und auch das etwas brachialere 'Priceless', die einzige pure Metalcore-Geschichte auf "Emma Green" wird niemand von der Bettkante stoßen, der auf die Ursprünge des Genres schwört.

Ja, dieses Album ist wirklich in Ordnung, keine reißerische Hymnensammlung, aber durchaus ein Longplayer, der nicht einfach nur die üblichen Strickmuster heranzieht, sondern im Spannungsfeld zwischen ILL NINO und Metalcore einige gelungene Experimente erprobt. Besser geht immer, aber ganz so hart wie FALL OF CATHARGE von Anfang an kritisiert wird, muss die Kritik nicht ausfallen!

Anspieltipps: Emma Green, Signs Of Corruption