Poser-Alarm!

Ein erster Blick auf das Band-Foto reicht aus, um zu wissen, dass hier akuter Poser-Alarm herrscht! Und auch der erste Höreindruck macht klar, dass sich dieser Fünfer aus dem italischen Soave sich nicht nur im Umgang mit Haarspray sowie den Outfits von diversen Helden der 80er Jahre inspirieren hat lassen, sondern auch musikalisch.



So kommt der Opener 'Captain In The Dark' mit DOKKEN-Schlagseite aus den Boxen, bevor 'Feast With The Beast' in vertrauter Mick Mars-Riff-Manier losbrettert, in weiterer Folge jedoch durch einen an POISON gemahnenden Refrain doch wieder ein wenig poppiger ausfällt als zunächst anzunehmen war. Auch 'Millionaire Man' und 'Pink High Hills' sind nach Fasson diverser L.A.-Truppen ausgeführt und lassen an einen Trip in einer Zeitmaschine in Richtung L.A. in den 80er Jahren denken.



Allerdings legen die Italiener in diesen beiden Tracks ein wenig zu behäbig los, wodurch der Rock-Appeal doch ein wenig zu sehr in den Hintergrund rückt. Das dürfte den Jungs beim Schreiben der Ballade 'Jennifer Drugs' zwar von Anfang an klar gewesen sein, nicht jedoch, wie dünn die Stimme von Frontmann Matty Mannant eigentlich ist, der speziell in ruhigen Momenten alles andere als überzeugend klingt.



Wesentlich besser wirkt sein Einsatz im überraschend modern angelegten 'Psycholove', in dem FALLEN ANGELS ihren Glam/Sleaze mit jenem Hauch Industrial überziehen, vergleichbar mit jener Crossover-Gangart, die einst (also in den frühen 90er Jahren) von SHOTGUN MESSIAH erfolgreich eingelegt wurde.



Mit dem Rausschmeißer 'For A Piece Of Bread' (hoffentlich nicht die einzige Forderung der Burschen bei etwaigen Live-Gigs) geht es noch einmal richtig saftig rockend zur Sache. Fraglos jene Gangart, die FALLEN ANGELS zum aktuellen Zeitpunkt am besten steht, wobei diese Nummer in Summe schwer an das Frühwerk von RATT erinnert.



Keine Ahnung, was diese Jungs für die Zukunft auf dem Plan haben, für den Durchbruch reicht "Even Priest Knows" jedenfalls noch nicht, auch wenn durchaus gute Ansätze zu vernehmen sind.