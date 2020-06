Rauf oder runter, das ist hier die Frage.

Oft heißt es ja gerade für den Drittling einer jungen Band, dass dieser entscheidend sei, ob es mit der Karriere nach oben oder nach unten geht. Und womöglich ist diese Frage ja besonders wichtig, wenn man FALLEN ARISE und das betreffende Album "Enigma" heißt. Die Symphonic-Metaller(innen) aus Griechenland haben sich jedenfalls viel Zeit dafür gelassen, denn der Vorgänger datiert schon auf 2015. Und Kollege Päbst prophezeite der Truppe damals trotz einiger Kritikpunkte an "Adeline"eine rosige Zukunft.

Nun, so leid es mir tut, ich finde FALLEN ARISE leider ziemlich lahm. Zwar ist jetzt an sich nichts wirklich falsch am Symphonic-Metal-Sound der Südeuropäer, aber alles in allem klingen die meisten Lieder einfach zu harmlos, zu lieblich und zu sehr an Bewährtem orientiert. In diesem Kontext sind dann die Growls, die die liebliche Stimme von Frontgotin Fiona konterkarieren sollen, fast ein wenig lachhaft. Das klingt tatsächlich, als ob die Band denkt, dass man das eben so macht und nicht weil sie glaubt, dass es zur Musik passt. Und auch das musikalische Beiwerk lässt mich immer wieder an einen müden Sommerkick denken, bei dem ich gerne rufen würde: "Jungs, bewegt euch doch mal". Diese glauben aber wohl, Rücksicht auf ihr Mädel nehmen zu müssen. Ob sie ihre Zähne zeigen würde, wenn die Jungs es nicht tun? Auf "Enigma" offenbar leider nicht.