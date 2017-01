Moderner Metal mit tollem Sänger.

Die Band FALLEN EIGHT kommt aus Paris. Dumm gelaufen, denke ich noch, bin aber beim formidablen Opener 'Reborn' komplett aus dem Häuschen. Das ist moderne Stromgitarrenmusik mit einem tollen Sänger, tollen Melodien und einem tollen Groove. Eine Nummer für Zappelbuden, aber auch zum Mitsingen und Faustschwingen. Der Chorus kann einfach mal alles!



Zuversichtlich spitze ich die Ohren, nur um beim nachfolgenden 'Come From The Sky' von eben diesem Sänger hinterrücks angebrüllt zu werden. Die abgestoppte Rhythmik dazu und ich befinde mich im Grenzgebiet zum Core-Land. Zum Glück gibt es auch in dieser Nummer wieder herrliche Melodiekontrastpunkte, die mich aufhorchen lassen.



Genau so setzt sich das musikalische Spiel der Franzosen auch auf den verbleibenden vier Songs fort. Während der Gesang immer wieder wunderbar melodische Kontrapunkte zur harschen, oft abgestoppten Rhythmik bildet, ist die Grundausrichtung sehr modern und groovig. Diesen Eindruck bestätigen die Liveausschnitte im Netz, wo man die Band in teils proppevollen Clubs vor auf und ab hüpfenden Jugendlichen abgehen sieht. Hierbei geht der von mir auf dieser Tonkonserve so geschätzte Melodiebonus ein bisschen verloren.



Wer auf moderne Klänge und einen sehr guten Sänger steht, sollte FALLEN EIGHT auf jeden Fall einmal antesten. Für meine altmodischen Ohren ist das zu neumodisch.