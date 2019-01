German Black Metal is pedestrian...

…this is South Hessian Black Metal! Unmissverständlich machen die Darmstädter von FALLEN TYRANT deutlich, wohin die Reise ihres nunmehr zweiten full-length-Albums geht. Mit rasenden Blastbeat-Rundumschlägen, einer verstörenden, postapokalyptischen Atmosphäre, einem rumorenden und verzerrtem Proberaumsound und keifenden, krächzenden Vocals, die sämtliches Menschenleid in sich vereinen, haben sich Mithras Sol Invictus, Nihlathak und Sperrfeuer Heretic voll und ganz dem Schwarzmetall der ganz alten Schule verschrieben.



Über die musikalische Erhabenheit und Finesse mag man sich zwar streiten, doch Authentizität wird auf "Children Of A Nuclear Dawn" großgeschrieben. In knapp 54 Minuten knüppeln die drei Hessen in ihrem Black-Metal-Charme alles nieder, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Hier wechseln sich die jeweiligen Tempi munter ab, hier und dort lassen sich sogar ein paar kleine Melodiebögen im klirrend kalten Unterfangen des Trios Infernale erkennen und dank ruhigen Passagen, die ab und an sogar mit winzigen Saxophon- und Synthie-Nuancen untermauert werden, wirkt "Children Of A Nuclear Dawn" auch alles andere als monoton.



Sicherlich ist dieser pure 90er Black Metal nicht für Jedermann etwas, doch dank einer entsprechenden Authentizität, purer Energie und den überlangen Herzstücken 'Shifting Tides Along The Rhine' sowie dem Titeltrack dürfte FALLEN TYRANT vor allem Fans solcher Konsorten wie GORGOROTH, MAYHEM, 1349, DARKTHRONE und MARDUK ansprechen. Wer also das Gefühl von damals knapp 25 Jahre später noch einmal erleben möchte, ist mit dem aktuellen "No World To Win, A Life To Lose"-Nachfolger an der richtigen Adresse.