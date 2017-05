You And Me (Single)

You And Me (Single)

Der Vorgeschmack auf das lang ersehnte Comeback-Album!

Mit diesem Comeback hätten noch vor einem halben Jahr die wenigsten gerechnet. Die einzelnen Mitglieder der FARMER BOYS waren in anderen Projekten aktiv, teilweise auch so intensiv eingebunden, dass an eine Rückkehr der Stuttgarter Legende gar nicht erst zu denken war. Kurz vor Jahresende verkündete die Band aber schließlich, sie wolle im Frühjahr auf die Bühne zurück und schließlich im Herbst ein neues Album veröffentlichen. Die drei angekündigten Konzerte sind inzwischen schon vorüber, das Album steht noch aus - und einen kurzen Vorgeschmack darauf gibt es schon mal auf der ersten Auskopplung!



"You And Me" enthält zwar nur drei Nummern (darunter ein verlängertes Intro zu Beginn), diese jedoch zeigen, dass die Band es nach wie vor drauf hat, selbst wenn sowohl das Titelstück als auch das abschließende 'Revolt' eher gemäßigte Töne anschlagen. Doch die Melodien sind sensationell, Matze Sayer singt immer noch fantastisch, und das alte Feeling ist ebenfalls sofort wieder da.



Vielleicht sollte man anhand kurzer Hörproben noch nicht direkt in Euphorie ausbrechen, doch ein gesunder Optimismus ist sicherlich erlaubt. Die FARMER BOYS sind zurück - und momentan fühlt es sich so an, als seien sie nie weg gewesen!