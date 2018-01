Die Magie der Stille

Dieser Mann hat im wahrsten Sinne des Wortes die musikalische Fastenzeit erlebt, und er betreibt sie auch in seinem neuen Solo-Exkurs. Erik Fasten war schon im Jazz und in der modernen Klassik unterwegs und hat dort gelernt, welche wunderbare Gabe der Minimalismus in der Musik doch sein kann, wenn man ihn denn wenigstens effizient einsetzt. Insofern war der Ansatz seines schlicht "10 Songs" betitelten Soloalbums irgendwie auch vorprogrammiert, denn der Gitarrist aus Göteborg schien genug von der Welt der anspruchsvollen Tonkost zu haben. Und so gelingt es ihm nun, einmal tief durchzuatmen und mit völlig entschlackter Instrumentierung zehn immens emotionale, introvertierte und vor allem melancholische Songs aufzubieten, in denen er einem Asketen gleich alles hinter sich lässt, was in irgendeiner Form zum Ballast werden könnte.



Nummern wie die erste Single 'Lights Out', das zurückhaltende 'Shut Up' und das nachdenkliche, irgendwie aber doch optimistische 'Did You Notice' zeugen von einem neuen Selbstbewusstsein, das vor allem auf der tollen Stimme des Frontmanns aufbaut. Die "10 Songs" beinhalten wunderschöne Folk-Einsprengsel, kurze Alternative-Arrangements, eine Menge Singer/Songwriter-Eigensinn und auch ein paar düstere Passagen - und alle zehren sie von der Kraft der Stille und einer Leichtigkeit, die man derart bedrücktem Material eigentlich gar nicht zusprechen würde. Erik Fasten benötigt kein großes Brimborium und auch keine überfrachtete Inszenierung. In der Ruhe besteht sein persönliches Erfolgsrezept und diesen Erfolg wünschen wir dem Schweden mit seinem aktuellen Album!



Anspieltipps: Lights Out, Did You Notice, Crack