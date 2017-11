Fette Compilation mit dem FATAL-Komplettprogramm

FATAL gehörten Ende der 80er zu den großen Schätzen in der Tapetrading-Szene; die Band spielte mehrere Demos ein, wollte aber gar nicht erst aus dem Underground ausbrechen und löste sich bereits 1991 nach gerade einmal sechsjähriger Existenz wieder auf. Dennoch ist die Truppe in Insiderkreisen immer wieder mal zum Thema geworden, so dass man bereits 2005 eine Compilation mit dem kompletten Material herausgegeben hat, dass die Death/Thrash-Combo aus Detroit zu Lebzeiten eingeprügelt hat. Der "Retrospective From Hell" folgt dieser Tage nun "Soul Burning Still - A Fatal Retrospective", die exakt die gleichen Songs enthält. Macht das Sinn?



Nun, wenn man auf die Details zur Neuauflage blickt, wird man hier direkt zustimmen. Zum einen ist die erste Zusammenstellung längst nicht mehr auf dem Markt und längst ein gesuchtes Sammmlerstück. Und zum anderen hat man sich die Mühe gemacht, die alten Aufnahmen klangtechnisch noch mal ein wenig aufzupolieren, was sich auch spürbar bemerkbar macht. Denn statt Garagensound gibt es nun durchaus passable Remasters, die gerade bei den Songs der ersten beiden Demos richtig gut aufbereitetes Material beinhalten. Hier hat sich der Aufwand definitiv gelohnt!



Und die Musik? Ja, auch hier wird man sofort begeistert sein, wenn man den rumpeligen Crossover solcher Acts wie NUCLEAR ASSAULT und NECROVORE bevorzugt. FATAL gehörte zwar nie zur Creme de la Creme, konnte sich aber locker auch mit den ersten Demo-Aufnahmen von Acts wie POSSESSED und DEATH messen, da inhaltlich ein ähnlich großes Chaos herrschte wie bei den seinerzeit großen Namen des Genres. Und genau deshalb lohnt es auch, den neu aufgelegten Compilation-Katalog der nie so ganz in Vergessenheit geratenen Amis anzuchecken und sich selbst zu überzeugen, dass die Typen aus der Motor City zu Lebzeiten richtig coolen Stoff komponiert haben. Wer "Soul Burning Still - A Fatal Retrospective" schon genossen hat, wird genau wissen, dass der Vergleich zu den angeführten Acts auch qualitativ nicht hinkt und man als Old-School-Fanatiker an dieser Stelle wirklich gar nichts verkehrt machen kann. Zugriff - und zwar jetzt!