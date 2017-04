Ein magischer Abend - Revisited.

Als letztes Jahr FATES WARNING im Original-Line-Up den 30. Geburtstag von "Awaken The Guardian" livehaftig auf dem "Keep It True" feierte, war das für viele Metaller ein in Erfüllung gegangener Traum. Auch für mich, würde ich das Werk doch jederzeit zu den zehn besten Werken der Achtziger zählen. Eine magische Setlist, eine magische Stimmung und das alles als Abschluss eines in weiten Teilen magischen Festivals. Es ist nur logisch, dass dieser Gig jetzt auch für die Nachwelt dokumentiert und veröffentlicht wird.



Der Gig ist mir auch mit ziemlich genau einem Jahr Abstand noch in bester Erinnerung und die von Oliver "Bomber" Barth in Szene gesetzte Aufnahme lässt mich dann auch gleich wieder in die mystische Welt von Arcana eintauchen. John Arch ist zwar immer noch etwas unbeholfen beim Stageacting, aber das gibt dieser fantasievollen Musik eben auch einen sehr menschlichen Anstrich. Und es ist auch deutlich sichtbar, dass er sich mittlerweile viel wohler auf der Bühne fühlt als noch beim Auftritt unter dem Banner ARCH/MATHEOS wenige Jahre zuvor.



Ich finde zwar auch beim Genuss der Aufnahmen immer noch, dass es für den Spannungsbogen der Show etwas besser gewesen wäre, "Awaken The Guardian" nicht am Anfang und am Stück zu spielen, sondern die Songs mit den späteren Nummern von "Night On Bröcken" und "The Sprectre Within" zu vermischen und 'Guardian' oder 'Exodus' als abschließende Zugabe zu bringen, aber das ist natürlich meckern auf olympischen Niveau. Ansonsten sind mir maximal die extrem lauten Gesänge der Fans vielleicht eine Spur zu weit in den Hintergrund gemischt. Da hätte man vielleicht die Gänsehautstimmung noch etwas besser einfangen können.



Wer sich für die Deluxe Edition mit vier CDs, DVD, Blu-ray und 52-seitigem Artbook entscheidet, bekommt neben dem Gig vom "Keep It True" auch noch den Gig vom "Prog Power USA" geboten. Dieser unterscheidet sich in der Setlist nur an einer Stelle ('Kyrie Eleison' statt 'Night On Bröcken') und ist somit natürlich auch sehr ähnlich. Dennoch macht es auch hier einen Mordsspaß zuzuschauen und die Nerds können auch wunderbar die Gigs auf kleine Unterschiede untersuchen. Der eigentliche Mehrwert ist wohl eher das Artbook und die Blu-ray, die es sonst nicht zu erwerben gibt.



Klar ist, dass "Awaken The Guardian Live" eine Pflichtveranstaltung für Fans des Albums ist. Also, zugreifen!