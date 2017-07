Eine boshafte Offenbarung!

Ein knappes halbes Jahr hat FATHER BEFOULED am vierten Longplayer gearbeitet, die Songs reifen lassen, sie aber dann doch zur ultimativen Vernichtung freigegeben. Denn nichts anderes produziert die Band auf ihrem vierten Album, das diesmal weniger technisch ausgefallen ist als sein Vorgänger, dafür aber noch bösartiger und fieser klingt als so ziemlich alles, was dieses brutale Quartett in den vergangenen zehn Jahren herausgegeben hat.



"Desolate Gods" kokettiert mehrfach mit dem Doom-Segment, nähert sich vor allem in der zweiten Albumhälfte immer mehr den Slow-Motion-Riffs an, kann aber aus dem Stegreif mit einem knappen Break auch wieder ein Inferno auslösen und straightes Todesblei abfeuern, sofern die Situation es verlangt - und das ist vor allem in Tracks wie 'Mortal Awakening' und 'Exalted Offal' ein Erfordernis, zu dem sich die Musiker kein zweites Mal bitten lassen.



Die Band ist in der Vergangenheit immer wieder mit INCANTATION in einen Topf geschmissen worden, doch ehrlicherweise muss man eingestehen, dass dieser Vergleich ein wenig hinkt - denn FATHER BEFOULED agiert jetzt schon auf einem höheren Level als die legendären Landsmänner und kann auch Kollegen wie MONSTROSITY oder der derzeitigen Variante von MORBID ANGEL locker ein Schnippchen schlagen. "Desolate Gods" ist der Höhepunkt einer beispielhaften Entwicklung und für FATHER BEFOULED das bisherige Highlight in einer Dekade Bandexistenz. Wenngleich der finstere Teil des Death-Metal-Szene momentan sehr belebt ist, gibt es dennoch nur wenige Acts, die sich mit diesen Jungs messen können. Beide Daumen hoch für ein (leider viel zu kurzes) brutales, doomiges Knüppelfest!



Anspieltipps: Offering Revulsion, Ungodly Rest, Desolate Gods