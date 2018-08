Eine Best Of mit netten Extras

Erst 15 Jahre? Es kommt einem fast so vor, als hätten die Musiker von FAUN schon die erste Mittelalter-Welle mitgenommen, da die Band zu den mit Abstand fleißigsten in der gesamten Szene gehört und schon ein ganzes Dutzend mehr oder minder starker Alben herausgebracht hat. Der Erfolg hat sich allerdings erst in den letzten Jahren eingestellt, sodass FAUN irgendwie auch schon zu einem Teil des Mainstreams geworden ist, was sich letztlich auch in der Musik der Spielmannsleute niedergeschlagen hat. Von den klassischen Mittelaltergeschichten spürt man heutzutage nämlich nur noch ansatzweise etwas, wohingegen die poppigen Elemente deutlich zugenommen haben und die verträumten Passagen gegen einprägsame, melodische Refrains eingetauscht wurden.



Der Erfolg gibt FAUN allerdings recht, und wenn man sich nun einmal die Best Of anschaut, die die Truppe zum 15-jährigen Jubiläum auf den Markt schiebt, muss man einfach neidlos anerkennen, dass sich die Band die wachsende Anerkennung redlich verdient hat. Auf "XV" gibt es daher auch vorwiegend einen Querschnitt der letzten drei Scheiben, ergänzt durch zwei Neuaufnahmen, zwei gänzlich neue Stücke und ein paar Live-Nummern. Das wird Fans der ersten Stunde sicherlich enttäuschen, weil einzelne Phasen komplett ausgespart werden, die Platte am Ende aber eben repräsentativ für den aktuellen Status der Band ist - und der ist nun mal ein anderer als in den ersten Jahren nach der Gründung.



"XV - Best Of" ist insofern zwar nur eine Compilation mit vorwiegend jüngerem Material, bietet aber einen umfassenden Einstieg in die Welt dieser sympathischen, betriebsamen und zurecht erfolgreichen Kapelle.