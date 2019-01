Ein weiterer vielversprechender Newcomer aus dem Land der tausend Seen

Irgendetwas müssen die Finnen in ihrem Trinkwasser haben, wie sonst würde sich die schier endlose Flut an melodischem Todesstahl-Nachwuchs aus dem Land der tausend Seen erklären lassen? Als besonders verlässliche Quelle für interessante Newcomer hat sich dabei in den vergangenen Jahren das Label Inverse Records herauskristallisiert, das sich entsprechend auch wenig überraschend den Vierer FEARRAGE unter den Nagel gerissen hat, der mit "Songs From The Sorrow" gerade seine zweite EP auf den Markt bringt. Zuvor haben die Jungs nach der Bandgründung im Jahr 2014 bereits mit den sechs Songs der EP "Resistance" auf sich aufmerksam machen können, was ihnen schließlich für den neuen Silberling auch den Plattenvertrag eingebracht hat.



Musikalisch werden die vier Kompositionen wenig überraschend von ausladenden und immer etwas melancholischen Melodien getragen, wie wir sie alle in den letzten Jahren bei Bands wie INSOMNIUM oder AMORPHIS kennen und lieben gelernt haben. Im Gegensatz zu ihren Landsmännern vermischt das Quartett das Ganze allerdings nicht nur mit Versatzstücken aus dem Göteborg-Sound, sondern demonstriert bereits im Opener 'The Day When Sun Fell Down', dass bei ihnen auch durchaus die Bay Area und deren Thrash-Titanen hörbare Spuren hinterlassen haben. Nach kurzem atmosphärischen Intro geht es entsprechend auch mit galoppierenden Riffs und treibenden Drums los, die erst im Chorus von bekannter MDM-Epik und einem feinen Refrain abgelöst werden. 'Your Demise' schraubt im Anschluss die Melodien noch ein gutes Stück zurück und punktet stattdessen mit kantigem PANTERA-Riffing, bevor in 'Only Affliction' sogar ein paar TESTAMENT-Trademarks gezückt werden. Erst das finale 'Those Who Do Not Remember The Past' beschwört dann wieder den typischen finnischen MDM-Sound herauf, zitierte trotzdem gerade im Bereich der eperimentellen Gitarren-Effekte gerne MACHINE HEADs "The Burning Read" und kristallisiert sich mit zunehmender Spielzeit als klares Highlight des Silberlings heraus.



Gepaart mit einer kraftvollen und technisch blitzsauberen Produktion bietet "Songs From The Sorrow" damit insgesamt kurzweilige und unterhaltsame Melo-Death-Unterhaltung mit recht dominanter Thrash-Schlagseite, die Fans dieses Genre-Gemenges auf jeden Fall antesten sollten. Eine etwas erhöhte Portion Eigenständigkeit würde dem Wiedererkennungswert des Vierers auf lange Sicht sicher gut tun, doch unter Berücksichtigung des Newcomer-Status ist das hier trotzdem beachtlich und bestätigt wieder einmal das hervorragende Händchen, das Inverse Records bei der Auswahl seiner Acts immer wieder beweist.