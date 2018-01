Mecklenburg-Vorpommern noch nicht komplett im Arsch

Man muss kein großer Prophet sein, um voraussagen zu können, dass FEINE SAHNE FISCHFILET mit "Sturm & Dreck" die nächste Stufe auf der Karriereleiter nehmen wird. Ab 2018 werden wir bei den Rostockern von einer Top Ten Band sprechen können und schon letztes Jahr verkauften sie die 1000er Hallen regelmäßig aus, spielten auf 14 Festivals und bekamen noch kurzfristig das Angebot im Dezember sieben Konzerte für DIE TOTEN HOSEN zu eröffnen. FEINE SAHNE FISCHFILET geht den Weg, den auch schon z.B. BROILERS oder KRAFTKLUB in den letzten zehn Jahren gegangen sind. Plötzlich kann man sich als deutschsprachige Band durch harte Arbeit ganz nach oben spielen, ohne sich sonderlich verbiegen zu müssen.



"Sturm & Dreck" geht den Weg weiter, den "Bleiben oder Gehen" 2015 angedeutet hat. Die alten Ska-Wurzeln wurden abgelegt und man spielt Punk Rock mit der Unterstützung von zwei Trompeten. Etwas mehr Pathos als vorher wuchert durch die Songs und nicht nur die "Woho"-Chöre machen das Material perfekt für eine Live-Aufführung. FEINE SAHNE FISCHFILETs Punk Rock 2017 ist nicht der Punk Rock, den wir von den dutzenden Bands mit Iro und Lederjacke kennen. Hier spielt vielleicht noch etwas Alternative oder Indie Rock mit hinein und Stadion Rock wie von den HOSEN ist auch nicht so weit entfernt. "Sturm & Dreck" ist aber weit davon entfernt irgendwelche Hausfrauen zu den Konzerten zu locken.



Lyrisch geht es auch dieses Mal wieder von den Dingen im privaten Bereich bis zur großen Weltpolitik. Ja, Punk Rock ist politisch, nicht angepasst und wird es hoffentlich auch immer so bleiben. In 'Niemand wie ihr' arbeitet Sänger Monchi das Verhältnis zu seinen Eltern auf und 'Wo niemals Ebbe ist' ist die perfekte Hymne für die ostdeutsche Ostseeküste. 'Dreck der Zeit' liefert Argumente auch 2017 noch politisch zu sein und weckt Assoziationen mit DIE TOTEN HOSEN. 'Suruç' ist der Name eine Stadt und einer Provinz im Südosten der Türkei wo es 2015 ein Flüchtlingslager mit bis zu 35.000 geflüchteten Menschen gab. Suruç ist die türkische Schwesterstadt der syrisch-kurdischen Stadt Ain al-Arab, die auch den kurdischen Namen Kobane trägt. In Suruç gab es am 20.07.2015 einen Bombenanschlag auf eine Pressekonferenz, auf der der Wiederaufbau Kobanes erklärt werden sollte. Der Anschlag wird dem IS zugeschrieben und es starben 34 Menschen und 76 Personen wurden teils schwer verletzt. Sänger Monchi war mit anderen Mitgliedern von "MV für Kobane" in der Stadt und gerade auf dem Weg zur Pressekonferenz als das Selbstmordattentat stattfand.



Irgendwo zwischen den beiden Polen des Punk Rocks MÜLHEIM ASOZIAL und DIE TOTEN HOSEN, irgendwo in diesem riesigen Bereich haben die Jungs von FEINE SAHNE FISCHFILET ihre Nische gefunden und werden ganz sicher 2018 das nächste große Ding. Sagt nicht, ihr hättet von nichts gewusst.



Anspieltipps: Zurück in unserer Stadt, Suruç, Wo niemals Ebbe ist, Niemand wie ihr