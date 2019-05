Legends Of The Grail

Legends Of The Grail

Lahme Folk-Metal-Show

Der mittelalterliche Ansatz, frei von jeglichem Bombast und symphonischen Backings, ist sicherlich eine begrüßenswerte Alternative zu den handelsüblichen Folk/Pagan-Metal-Releases, mit denen man sich ansonsten beschäftigt. Und dennoch ist das zweite Album von FENRIR ein bestenfalls durchschnittlicher Release, der vor allem darunter leidet, dass die gesamte Aufbereitung sehr dünn ist und speziell die vokale Performance zu keiner Zeit jenen Akzent setzen kann, den "Legends Of The Grail" dringend benötigt.

Doch auch in Sachen Songwriting kommt die wiederholte Aufbereitung der Artussage, den die Franzosen nach langjähriger Pause für ihren aktuellen Silberling gewählt haben, absolut nicht in Schwung. Das Material ist weitestgehend langweilig, die teils doch sehr vertrackte instrumentale Darbietung hat überhaupt keinen Charakter, die Produktion ist derweil absolute Schmalspurware, und wenn man dann wenigstens hofft, dass Violinen und Co. mal ein paar feine Melodien herzaubern, gibt es lediglich lasterhafte Hooklines, die irgendwie nie so recht zünden wollen.

Am Ende ist FENRIR ein verkapptes Female-Fronted-Projekt mit relativ geringer Durchschlagskraft, kaum überzeugenden melodischen Aspekten und teils doch recht starken Qualitätsschwankungen in der Gesamtperformance. So schön es auch sein mag, dass FENRIR die mittelalterliche Basis nicht aus dem Auge verliert: Rein musikalisch ist das Comeback nach immerhin siebenjähriger Pause nicht wirklich der Rede wert!